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  3. Калояна Налбантова е на 1/4-финал в Белгия

Калояна Налбантова е на 1/4-финал в Белгия

  • 11 сеп 2026 | 01:04
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Калояна Налбантова е на 1/4-финал в Белгия

Калояна Налбантова постигна втора победа за деня и се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт (Белгия).

Поставената под номер 2 в схемата българка победи квалификантката от Тайван Чжъ-юн Чън с 21:15, 21:14 за 43 минути игра.

Във втория гейм след 12:12 Налбантова направи серия от 9:2, за да затвори мача.

Утре възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе за място на полуфиналите срещу номер 7 Тереза Швабикова (Чехия).

От турнира вече отпаднаха петима българи - Илиян Стойнов, Христомира Поповска, Евгени Панев, Цветомир Стоянов и Габриела Стоева.

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