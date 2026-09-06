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  3. Пето място за българската двойка при 15-17 годишните на Световното по аеробика

Пето място за българската двойка при 15-17 годишните на Световното по аеробика

  • 6 сеп 2026 | 17:36
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Пето място за българската двойка при 15-17 годишните на Световното по аеробика

Стефани Лечева и Атанас Благоев се класираха на престижното пето място в конкуренцията на най-добрите състезатели от целия свят на Световното първенство по аеробика при 15-17-годишните. Стефани и Атанас изиграха много силно своето ново съчетание, което подготвиха за това първенство. Шампиони станаха представителите на Франция, следвани от Унгария и световните атлети 2.

Четвърто и осмо място в Категория Тройки 12-14 за българските състезатели в Памплона. Никол Стоилова, Аделина Некезова и Джемре Стефанова останаха на крачка от медал в своята категория, след като изиграха много добре съчетанието си и получиха 17.600. Техните съотборнички Юзлем Кър, Кайра Мартинова и Стефани Петкова допуснаха грешка на един от елементите и останаха последни в този финал.

Снимка: Фейсбук Aerobic Union Bulgaria

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