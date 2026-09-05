Четири финала за България в първия ден на квалификациите на Световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Испания

Българските състезатели си осигуриха четири финала в първия ден на квалификациите на Световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Памплона (Испания).

Във възраст 15-17 години индивидуално девойки Неда Запрянова се класира за финал с шеста по сила оценка - 17.900 точки. Виктория Крушарска остана само на 0.50 от участие на финалите - девето място със 17.850, колкото има и осмата, но с 0.50 по-ниска оценка за озпълнение. Третата националка Стефани Лечева се класира на 23-а позиция, като игра с втори жребий от общо 92 състезателки.

Атанас Благоев при юношите 15-17 завърши на десето място със 17.900 точки и е не попада сред финалистите.

При девойките младша възраст 12-14 индивидуално две българки влизат в битката за медалите - Диана Тенева и Никол Стоилова. Тенева заема четвърта позиция след квалификацията, само на 0.100 от първото място - 18.000. Стоилова също се представи отлично и е с осма по сила оценка 17.800. Николета Сарафимова остана на 21-о място със 17.250.

Състезателките във възраст 12-14 години в категория групи Никол Стоилова, Юзлем Кър, Кайра Мартинова, Стефани Петкова и Аделина Некезова влязоха с първа оценка на финалите. Те получиха 17.700 за своето отлично изпълнение в квалификациите.

Днес на подиума в испанския град ще участват още 13 българските състезатели и общо шест съчетания, разпределени в различните категории в двете възрасти.

При 15-17 годишните тройки ще участват европейските шампионки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова, както и Неда Запрянова, Стефани Лечева и Мария Вълчева.

При 12-14 годишните ще ни представят две тройки - Никол Стоилова, Аделина Некезова, Джемре Стефанова, както и Юзлем Кър, Кайра Мартинова и Стефани Петкова.

В квалификациитеще стартират Стефани Лечева и Атанас Благоев при смесените двойки 15-17 години, като те ще играят новото си съчетание на песента, спечелила Евровизия 2026 - Бангаранга.

Групите във възраст 15-17 също влизат в битката за финала - Крушарска, Рибарова, Костова, Запрянова и Вълчева ще се борят за призово класиране в “Навара Арена”.

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