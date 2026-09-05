Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Четири финала за България в първия ден на квалификациите на Световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Испания

Четири финала за България в първия ден на квалификациите на Световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Испания

  • 5 сеп 2026 | 14:14
  • 170
  • 0
Четири финала за България в първия ден на квалификациите на Световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Испания

Българските състезатели си осигуриха четири финала в първия ден на квалификациите на Световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Памплона (Испания).

Във възраст 15-17 години индивидуално девойки Неда Запрянова се класира за финал с шеста по сила оценка - 17.900 точки. Виктория Крушарска остана само на 0.50 от участие на финалите - девето място със 17.850, колкото има и осмата, но с 0.50 по-ниска оценка за озпълнение. Третата националка Стефани Лечева се класира на 23-а позиция, като игра с втори жребий от общо 92 състезателки.

Атанас Благоев при юношите 15-17 завърши на десето място със 17.900 точки и е не попада сред финалистите.

При девойките младша възраст 12-14 индивидуално две българки влизат в битката за медалите - Диана Тенева и Никол Стоилова. Тенева заема четвърта позиция след квалификацията, само на 0.100 от първото място - 18.000. Стоилова също се представи отлично и е с осма по сила оценка 17.800. Николета Сарафимова остана на 21-о място със 17.250.

Състезателките във възраст 12-14 години в категория групи Никол Стоилова, Юзлем Кър, Кайра Мартинова, Стефани Петкова и Аделина Некезова влязоха с първа оценка на финалите. Те получиха 17.700 за своето отлично изпълнение в квалификациите.

Днес на подиума в испанския град ще участват още 13 българските състезатели и общо шест съчетания, разпределени в различните категории в двете възрасти.

При 15-17 годишните тройки ще участват европейските шампионки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова, както и Неда Запрянова, Стефани Лечева и Мария Вълчева.

При 12-14 годишните ще ни представят две тройки - Никол Стоилова, Аделина Некезова, Джемре Стефанова, както и Юзлем Кър, Кайра Мартинова и Стефани Петкова.

В квалификациитеще стартират Стефани Лечева и Атанас Благоев при смесените двойки 15-17 години, като те ще играят новото си съчетание на песента, спечелила Евровизия 2026 - Бангаранга.

Групите във възраст 15-17 също влизат в битката за финала - Крушарска, Рибарова, Костова, Запрянова и Вълчева ще се борят за призово класиране в “Навара Арена”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Националите по спортна аеробика направиха две подиум тренировки преди Световното

Националите по спортна аеробика направиха две подиум тренировки преди Световното

  • 3 сеп 2026 | 15:16
  • 694
  • 0
Световната шампионка на бухалки Стилияна Николова получи "Златна роза" от министъра на туризма Илин Димитров

Световната шампионка на бухалки Стилияна Николова получи "Златна роза" от министъра на туризма Илин Димитров

  • 1 сеп 2026 | 13:50
  • 1224
  • 0
Ще имат ли знаме и химн руските гимнастици на Световното?

Ще имат ли знаме и химн руските гимнастици на Световното?

  • 1 сеп 2026 | 11:31
  • 1808
  • 8
Лято с грацията Магдалина Миневска

Лято с грацията Магдалина Миневска

  • 31 авг 2026 | 16:07
  • 10709
  • 19
Националите по спортна аеробика ще проведат лагер във Франция преди Световното в Испания

Националите по спортна аеробика ще проведат лагер във Франция преди Световното в Испания

  • 31 авг 2026 | 12:28
  • 585
  • 0
Стили и другите ни грации смениха залата с плажа

Стили и другите ни грации смениха залата с плажа

  • 30 авг 2026 | 17:17
  • 9738
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

  • 5 сеп 2026 | 14:18
  • 4172
  • 7
Очаквайте на живо: Никола Цолов стартира 8-ми в спринта на "Монца"

Очаквайте на живо: Никола Цолов стартира 8-ми в спринта на "Монца"

  • 5 сеп 2026 | 14:45
  • 329
  • 0
Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България

Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България

  • 5 сеп 2026 | 11:57
  • 17658
  • 24
Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

  • 5 сеп 2026 | 12:13
  • 21086
  • 15
Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

  • 5 сеп 2026 | 08:22
  • 15952
  • 63
Труден тест за ЦСКА край морето

Труден тест за ЦСКА край морето

  • 5 сеп 2026 | 07:45
  • 11964
  • 34