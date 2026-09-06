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Два сребърни медала за България от Световното по спортна аеробика в Испания

  • 6 сеп 2026 | 18:57
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Два сребърни медала за България от Световното по спортна аеробика в Испания

Българските състезатели спечелиха два сребърни медала на Европейското първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Памплона (Испания).

В изключително силна конкуренция, европейските шампионки при тройките 15-17 години Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова се представиха отлично и завоюваха среброто с еднаква оценка 18.650 точки с шампионките. Българките обаче получиха една десета по-ниско за изпълнение от световните атлети 2 и така се качиха на второто стъпало на почетната стълбичка.

Състезателките във възрастова група 12-14 години категория групи взеха второто сребърно отличие. Никол Стоилова, Юзлем Кър, Кайра Мартинова, Стефани Петкова и Аделина Некезова бяха лидери след квалификациите, а днес получиха 17.750 и са втори в света.

България участва на общо девет финала на шампионата. В индивидуалната надпревара при девойките 12-14 години Диана Тенева завърши на пета позиция с 18.050 точки. Другата родна състезателка в този финал Никол Стоилова на шестото място със 17.950.

Четвърто и осмо място за България в категория тройки 12-14 години. Никол Стоилова, Аделина Некезова и Джемре Стефанова останаха на крачка от медал със 17.600, а техните съотборнички Юзлем Кър, Кайра Мартинова и Стефани Петкова допуснаха грешка на един от елементите и останаха последни, осми с 16.150 точки.

При индивидуално девойки 15-17 години Неда Запрянова се класира на осма позиция. Състезателката допусна грешка на едно от упражненията, което се отрази в оценката за трудност и за Изпълнение, а съдиите й дадоха 17.450.

Стефани Лечева и Атанас Благоев се класираха на престижното пето място при смесените двойки 15-17 години в конкуренцията на най-добрите състезатели от целия свят. Те изиграха силно своето ново съчетание, което подготвиха за това първенство и бяха оценени с 18.300 точки.

Финалите на Световното първенство приключиха с пето място на групата 15-17 години. Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова, Неда Запрянова и Мария Вълчева бяха оценени с 18.150, по-ниска за изпълнение от тази в квалификациите.

"Поздравления за силното представяне! Браво, деца! Браво и на вашите треньори! Вие сте гордост!", написаха от Съюза по аеробика в социалните мрежи.

Следващата седмица в Памплона предстои Световното първенство по спортна аеробика за мъже и жени.

снимка: Български съюз по аеробика Фейсбук, архив

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