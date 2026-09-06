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Още пет финала за България на квалификациите за Световното по спортна аеробика в Испания

  • 6 сеп 2026 | 03:19
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Още пет финала за България на квалификациите за Световното по спортна аеробика в Испания

Българските състезатели си осигуриха още пет финала във втория ден на квалификациите на Световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Памплона, Испания. В първия ден националите си осигуриха други четири финала.

В категория тройки 15-17 години европейските шампионки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова са с втора по сила оценка в пресявките - 18.850 точки. Неда Запрянова, Стефани Лечева и Мария Вълчева са десети със 17.850 и останаха втора резерва. Само първите осем продължават в битката за отличията.

При 12-14 годишните България ще има две тройки на финала. Юзлем Кър, Кайра Мартинова и Стефани Петкова са четвърти в квалификациите, а Никол Стоилова, Аделина Некезова и Джемре Стефанова шести с еднакви оценки от 17.350.

Стефани Лечева и Атанас Благоев при смесените двойки 15-17 години са с пета оценка - 18.300 точки и утре ще бъдат сред финалистите.

Групата във възраст 15-17 Крушарска, Рибарова, Костова, Запрянова и Вълчева изиграха силно съчетанието си и получиха втора по сила оценка в квалификациите - 18.200 точки.

Финалите във всички категории и възрастови групи са в днешния 6 септември (неделя) и започват в 10:00 часа българско време.

Общо на шампионата за юноши и девойки в Памплона участват 923 състезатели.

СНИМКА: Aerobic Union Bulgaria// FACEBOOK

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