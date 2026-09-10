За втора поредна година БФХГ гимнастика организира "Ден на отворените врати"

За втора поредна година Комисията „Гимнастика за всички“ към Българска федерация по художествена гимнастика организира “Ден на отворените врати“. На този специален ден клубове ще отворят вратите си за всички деца и семейства, които искат да се докоснат до художествената гимнастика и да открият своето място в света на спорта.
Това е възможност за всеки: да направи своите първи стъпки в гимнастиката; да се запознае с треньори и състезателки; да се забавлява и да опита нещо ново; да открие спорт, който може да се превърне в любов за цял живот.
Клубовете по художествена гимнастика ще отворят врати на 24, 25, 26 и 27 септември, съобщават от федерацията.