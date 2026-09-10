Йорданка Христова: Четири не ми е любимо число, но е страхотен подарък

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Гранд дамата на българската естрада Йорданка Христова говори пред Sportal.bg навръх рождения си ден. Музикалната знаменитост получи снощи отличен подарък от любимия ѝ ЦСКА, който срази Левски с 4:2 във финала за Суперкупа на България.

ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

"По принцип четири не ми е любимо число, но си е страхотен подарък. Голям кеф, разбира се. Да, 4:2 е, но последният техен гол беше колкото за утеха. Страхотна игра, страхотни бяха момчетата! Само ми е мъчно за Ицето Янев. Направо съм бясна! Как пък никой от тези на високите позиции не излезе и не каза: "Него сме избрали, той е, точка". Та трябваше да се караме едни с други, грозна работа е да има разделение. За мен Янев е доказан цесекар и много добър специалист. То се видя.

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Не ми направи добро впечатление изказването на онова момче Боримиров - бил е национал, играл е футбол на високо ниво - на световното първенство в Щатите и т.н. Би трябвало да приема по-нормално загубите, а не да излиза и да говори за два от головете ни. Това ме възмути донякъде. Иначе победата е много сладка. Винаги победа срещу вечния съперник е паметна и сладка. Още повече, че в случая тя донесе и трофей", заяви изпълнителката на химна на ЦСКА.

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