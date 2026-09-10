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БОК и Националната агенция по „Еразъм+“ и подписаха меморандум за сътрудничество

  • 10 сеп 2026 | 16:09
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БОК и Националната агенция по „Еразъм+“ и подписаха меморандум за сътрудничество

Българският олимпийски комитет (БОК) и Центърът за развитие на човешките ресурси - Националната агенция за България по Програма „Еразъм+“ подписаха меморандум за стратегическо сътрудничество, който поставя началото на нов модел за взаимодействие между европейските възможности и олимпийското движение. Документът беше подписан днес от председателя на БОК Весела Лечева и изпълнителния директор на ЦРЧР Николай Спасов.

Партньорството е особено значимо, защото Програма „Еразъм+“ има специален сектор „Спорт“, чрез който Европейският съюз подкрепя международно сътрудничество, масов спорт, физическа активност, социално приобщаване, равнопоставеност и почтеност в спорта.

БОК и ЦЧПР ще работят съвместно и за утвърждаването на олимпийските и европейските ценности – честна игра, уважение, солидарност, равнопоставеност, приобщаване и стремеж към високи постижения. Меморандумът ще насърчава по-активно включване на български спортни федерации, клубове, треньори, спортисти, доброволци и организации в европейски проекти, партньорства, обучения и мобилности.

Партньорството ще подкрепи реализирането на съвместни национални и международни събития, форуми, обучения, информационни кампании и спортни инициативи, както и популяризиране на успешни български и европейски проекти по „Еразъм+“. Спортисти, олимпийци и треньори ще могат да бъдат привличани и като посланици на ценностите на спорта, образованието и европейското сътрудничество.

„С този меморандум обединяваме силата на олимпийското движение с възможностите, които Европа предоставя чрез „Еразъм+“. Нашата обща цел е българският спорт да бъде още по-активен участник в европейското сътрудничество, а повече млади хора, спортисти, треньори и организации да получат шанс да развиват своя потенциал, да обменят опит и да бъдат част от общност, основана на уважение, честна игра, солидарност и стремеж към високи постижения“, заявиха Николай Спасов и Весела Лечева.

С подписването на меморандума, ЦРЧР и БОК дават заявка България да бъде не само участник, но и инициатор на нови европейски модели за развитие на спорта. Партньорството превръща „Еразъм+“ в още по-достъпен инструмент за българската спортна общност и създава устойчива връзка между спорта, образованието, младежта и европейското сътрудничество.

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