Йоргос Барцокас обясни привличането на Коди Милър-Макинтайър и Жан Монтеро

Баскетболният Олимпиакос си осигури услугите на натурализирания български национал Коди Милър-Макинтайър и Жан Монтеро през лятото, а старши треньорът на гръцкия гранд Йоргос Барцокас обясни привличането им с намерението съставът да изглежда значително по-различно през новия сезон 2026/2027.

Вместо да се опитва да намери копие на напусналия Томас Уолкъп, шампионът в Евролигата заложи на 32-годишния Коди Милър-Макинтайър и 23-годишния Жан Монтеро.

"Мисля, че разбираме какво носи Милър-Макинтайър на масата. Той беше най-добрият по асистенции през миналия сезон", заяви Барцокас пред специализираното издание Eurohoops.net.

"Според мен Монтеро в момента е най-добрият плеймейкър. От това, което видях на практика, той има огромен талант. Трябва да му осигурим необходимото пространство, за да покаже уменията си", добави наставникът на Олимпиакос, чийто екип носи и националът Александър Везенков.

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