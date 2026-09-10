Спартак Плевен ще започне новия сезон в Европейската северна баскетболна лига с гостуване в Норвегия

Шестият сезон на Европейската северна баскетболна лига за мъже (ENBL), в която отново ще участва и българският Спартак Плевен, ще започне на 23 септември в Лозана (Швейцария), Талин (Естония) и Лиепая (Латвия), информираха от турнира, обявявайки програмата на срещите.

Плевенчани ще стартират участието си няколко дни по-късно - на 30 септември, когато ще гостуват на норвежкия Филинген Лайънс.

Първото домакинство на българския тим за сезон 2026/2027 в лигата предстои на 8 октомври - срещу кипърския АЕЛ Лимасол. На 14 октомври Спартак Плевен ще се изправи срещу съперник от Хърватия, а на 21 октомври ще приеме босненския Зрински 1992 Мостар.

Програмата на Спартак в редовния сезон на Европейската северна баскетболна лига продължа с гостуване на естонския Талтех/Алексела на 11 ноември и домакинство на румънския Волунтари на 8 декември. Следва гостуване на полския Анвил Волцавек на 15 декември, а на 19 януари 2027 година и още едно гостуване на нидерландския Донар Грьонинген.

Всеки участник в ENBL ще изиграе по осем мача - четири като домакин и четири като гост. Двата хърватски тима, които също ще се конкурират в лигата, ще станат ясни след провеждането на квалификациите между 17 и 20 септември.

Плейофите в надпреварата ще се проведат между 16 февруари и 18 март догодина, а Финалната четворка е планирана за 6-8 април.

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