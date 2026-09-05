Бави се новият турнир на БФС

Новият турнирен формат, който БФС планира между първите осем отбора от миналия сезон, почти сигурно няма да стартира сега, в предстоящата пауза за национали, разбра "Тема Спорт". Такава беше първоначалната идея на централата - да се запълни с въпросната надпревара по-дългото прекъсване, което ФИФА и УЕФА въведоха. Те обединиха септемврийската и октомврийската паузи в една по-дълга от три седмици. Тя ще започне от 21 септември и ще завърши на 8 октомври.

Всеки национален тим в Европа ще изиграе по четири мача от Лига на нациите. Засега обаче клубовете в efbet Лига не са получавали уведомително писмо от БФС за подобен турнир, който трябваше да включва четвъртфинали, полуфинали и финал. Те все пак са били информирани, че в края на септември предстои разяснителна среща. Стана ясно, че Лудогорец е отказал участие и мястото му трябва да заеме деветият Ботев (Враца).

ЦСКА и Левски пък се класираха за основната фаза на Лига на конференциите и Лига Европа и календарът им стана още по-натоварен. На този етап няма и разбирателство с телевизия, която да излъчва въпросните мачове и да плати на клубовете пари за това. Няма и подписан договор с генерален спонсор. Въобще всичко е по-скоро добро намерение, но от централата увериха, че развитие все пак се очаква.

"Съвсем скоро ще обявим, ако има нещо за обявяване. Просто имайте още малко търпение. Ще получите информация съвсем скоро. Нещата са описани в наредбата", лаконичен бе зам.-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов.

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