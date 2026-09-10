Созопол посреща най-добрите в бодибилдинга

"Muscle Cup Созопол 2026" посреща най-добрите състезатели в бодибилдинга за втора поредна година. Турнирът ще се проведе в събота 12.09 от 16:00 часа в Амфитеатъра. Очакват се почти 100 участия от клубове по културизъм от цялата страна.

Организатор на събитието е Спортен клуб "Тримонциум Пловдив" в лицето на неговия президен Петър Борисов и Милена Модева. На състезанието ще присъства легендата на Созопол в този спорт Иван Милков-Киборга. Специален гост ще бъде председателят на федерацията на Северна Македония Бобан Гороски. Той е отговорник в международната организазия по бодибилдинг за развитието на тази дисциплина на Балканския полуостров.

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