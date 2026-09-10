Рилски спортист се справи с Рапид Букурещ и остана непобеден в подготовката си за Шампионската лига

Мъжкият баскетболен отбор на Рилски спортист остана непобеден в подготовката си преди старта на квалификациите за Шампионската лига та ФИБА.

Възпитаниците на старши треньора Любомир Киров вече се справиха със съставите на Раднички, Пирот, Трепча, ТФТ Скопие, а в сряда вечер надделяха и в последната си контрола срещу румънския Рапид Букурещ с 94:93 в "Арена СамЕлион" в Самоков.

Двата тима изиграха интересен двубой, в който победителят бе определен в самия край. Алън Арнет отбеляза победния кош 3 секунди преди финалната сирена, а в последната атака в срещата добрата защита, най-вече дело на Мартин Йорданов, подпечата успеха в полза на самоковци.

Именно Алън Арнет бе най-резултатен с 20 точки, а Малик Джонсън отбеляза 19 точки за победителите.

В началото на квалификациите за баскетболната Шампионска лига, които предстоят в Самоков, Рилски спортист ще се изправи срещу испанския Рио Бреоган на 14 септември от 18:45 часа.

Пресявките за редовния сезон на турнира ще се състоят в периода 14 - 20 септември в "Арена СамЕлион".

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