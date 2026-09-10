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Спортното училище в Русе се превръща в съвременен център за всестранна подготовка

  • 10 сеп 2026 | 08:26
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Спортното училище в Русе се превръща в съвременен център за всестранна подготовка

Спортното училище в Русе „Майор Атанас Узунов“ се превръща в съвременен център за всестранна подготовка.

Обновената сграда на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ в Русе беше представена пред журналисти в навечерието на новата учебна година. Ръководството на училището в лицето на директора Евгени Недев и заместничките му отчете приключили и започнали проекти, които променят значително условията за обучение, спорт и настаняване на учениците.

Един от основните вече завършени проекти е „Модернизация и реконструкция на инсталациите в сградите на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – Русе“. Инвестицията е на стойност 1 533 807 евро, предоставени изцяло от Министерството на младежта и спорта.

Строителната площадка е открита през септември миналата година, а ремонтът е приключил на 24 юни. Вече са налични необходимите документи за въвеждане на сградата в експлоатация.

„Този проект наистина е важен, за да може в класната стая децата да влязат в една по-светла и по-модернизирана среда“, обясниха от ръководството.

Паралелно с това продължава обновяването на общежитието на училището. До момента са били ремонтирани два от петте етажа, а сега се работи по третия, четвъртия и петия. Проектът е финансиран от Министерството на младежта и спорта с 920 394 евро, като очакването е ремонтът да приключи до края на календарната година.

Общежитието е напълно безплатно за учениците на спортното училище. В него могат да бъдат настанявани и деца от областта, включително ученици от социално уязвими семейства, които имат нужда от такава подкрепа.

Сред най-значимите нови проекти е изграждането на физкултурен салон. Строителната площадка е открита в началото на юни, а срокът за изпълнение е една календарна година.

Проектът е на стойност 1 253 842 евро и се реализира със съвместно финансиране по Програмата за изграждане на физкултурни салони към Министерството на образованието и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

bnt.bg

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