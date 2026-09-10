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Артета: Играхме великолепно, в друг ден резултатът щеше да е различен

  • 10 сеп 2026 | 01:09
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Артета: Играхме великолепно, в друг ден резултатът щеше да е различен

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира победата над Наполи в мач от първия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Лондончани спечелиха с 1:0 на "Диего Армандо Марадона" след попадение на Мартин Йодегор.

„Абсолютно заслужени три точки. Може би резултатът не отговаря на играта, отборът беше великолепен. Демонстрирахме качествена игра в много аспекти, за да сломим съперника, и беше жалко, че не реализирахме толкова много отлични положения. В който и да е друг ден резултатът щеше да е различен“, заяви Артета.

Арсенал пропусна много, но все пак успя да прониже Наполи
Арсенал пропусна много, но все пак успя да прониже Наполи

Йодегор вкарва голове, които влияят на резултата – точно това искаме от нашите атакуващи играчи. Той трябва да прави разликата и днес, без съмнение, успя да го направи“, каза още Артета.

Това беше пети мача във всички турнири за Арсенал от началото на сезона. В тях "топчиите" записаха пет победи при голова разлика 10:1.

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Снимки: Gettyimages

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