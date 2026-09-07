Калпаков: Трудна победа

Едноименният тим на Крумовград продължава с пълен точков актив след 2:0 в Пловдив над местния Ботев II. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

Крумовград с пет от пет

Танчо Калпаков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Наложи се да правя екстремни промени и решения, с които рискувахме много, но заради целта, която е да спечелим, смених вратаря, за да се спази правилото за играчите до 21 години. И то точно човекът, който влезе, реши мача. Когато завършва добре всичко, значи е правилно това, което сме направили. Победата беше трудна. Съперникът беше добре групиран, компактни. Ние стигнахме до не малко положения. Някои не влязоха, други ги извади техния вратар. Имаше добри намеси, за които му помогна и ръстът. На нас не ни е важно дали ще спечелим с един гол, или с повече. Важно е да побеждаваме и да не допускаме ситуации пред нашата врата. Имаме класни играчи, създаваме положения, но имаме и врата зад нас, която трябва да отбраняваме. В този аспект имаме пропуски“.

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