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Дик Адвокаат удължи договора си с Кюрасао

  • 9 сеп 2026 | 19:26
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Дик Адвокаат удължи договора си с Кюрасао

Старши треньорът на националния отбор на Кюрасао Дик Адвокаат удължи договора си, което ще го задържи на поста поне до юли 2027-а година, обявиха днес футболната федерация на карибската страна. Споразумението гарантира стабилност в щаба след бурен период за холандския треньор-ветеран начело на островната страна, която през това лято дебютира на световни футболни финали.

Адвокаат изведе Кюрасао до историческото класиране за Мондиала, след което се оттегли при неуредици и лични проблеми, но след това се върна през май, замествайки Фред Рутен. "Това е фантастична група, с която да се работи", каза Адвокаат. "Постигнахме нещо специално заедно и очаквам с нетърпение да продължим да надграждаме постигнатото с играчите и щаба."

Кюрасао завърши на последно място в Група Е на Световното първенство в Северна Америка, спечелвайки точка, когато завърши наравно 0:0 с Еквадор на 21 юни. Треньорът скоро ще обяви състава си за предстоящите мачове от Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Коста Рика, Никарагуа и Тринидад и Тобаго.

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