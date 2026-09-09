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  3. Лейкърс ще почете Фил Джаксън със статуя

Лейкърс ще почете Фил Джаксън със статуя

  • 9 сеп 2026 | 14:12
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Лейкърс ще почете Фил Джаксън със статуя

Баскетболният Лос Анджелис Лейкърс ще почете бившия наставник Фил Джаксън с бронзова статуя пред залата на отбора, съобщава агенция Ройтерс.

Легендарният треньор ще се превърне в деветия член на клуба, удостоен с такова признание, присъединявайки се към Карийм Абдул-Джабар, Коби Брайънт, Меджик Джонсън, Шакийл О'Нийл, Елджин Бейлър, Пат Райли и Джери Уест, както и коментатора Чик Хърн.

Две от статуите пред залата са на Брайънт, като се очаква да бъде издигната и трета в памет на покойния баскетболист, спечелил титлата в Националната баскетболна асоциация (НБА) пет пъти. Последно бившият играч и треньор на Лейкърс - Пат Райли, бе почетен с бронзова скулптура през февруари.

Фил Джаксън изведе "езерняците" до пет шампионски титли и седем участия във финалите на НБА за 11 кампании начело на отбора между 1999-а и 2011-а, като в това време не пропусна да се класира за плейофите. Това изключва сезон 2004/05, който той пропусна заради разногласия с ръководството.

Джаксън също така е известен с деветте си сезона в Чикаго Булс през 90-те години, когато стана шест пъти шампион в НБА. През 2007-а той беше въведен в Залата на славата на баскетбола.

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