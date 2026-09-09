Карпатския измамник: кой е румънският бизнесмен, който измами целия шахматен свят

Той стана гросмайстор и се изкачи до световния елит, въпреки че почти никой не го беше виждал да играе. Александру Кришан изгради възхода си с резултати от "мътни" турнири и частни мачове, докато ФИДЕ не го призова на "изпит": изправен срещу истински противници, румънецът не спечели нито една партия от девет. Колегите от румънския спортен сайт "Газета" пресъздава невероятната история на Карпатския измамник, човекът, който в разгара на международен скандал оглави Румънската федерация по шахмат.

В началото на 90-те години Александру Кришан не изглеждаше предопределен за световния шахматен елит. На 1 януари 1990 г. той имаше рейтинг от 2235. След това възходът му стана зрелищен: получи титлата международен майстор, а после и гросмайстор, а рейтингът му продължи да расте до максимум 2635, достатъчен да го постави в световния елит.

Имаше обаче огромна аномалия: Кришан не играеше редовно срещу елита на румънския шах, не представяше Румъния на Олимпиади и почти нямаше негови партии в международните бази данни.

Вместо това, рейтингът му се подхранваше от изключителни резултати, постигнати в "мътни" турнири в Румъния и в частни мачове, а ситуацията започна да привлича вниманието на големите шахматисти по света.

"...някои от имената в списъка са просто изумителни. На първо място, виждаме нов топ играч, Александру Кришан, с невероятен рейтинг от 2635. Едва ли можете да намерите в базите данни някоя партия, изиграна от този човек след 1989 г. (рейтингът му на 1 януари 1990 г. е бил 2235). Направих си труда да прегледам последните му резултати. Това са почти 100% резултати в някакви турнири в Румъния, за които никой не е чувал", отбелязва гросмайстор Михал Красенков, един от най-силните шахматисти в света по онова време, в списание "Ню ин Чес".

Обикновено националната федерация изпраща на ФИДЕ документация, доказваща, че даден играч е изпълнил необходимите условия за титлата: норми, получени в допустими турнири, противници, резултати, съдии, рейтинги. ФИДЕ проверява и ратифицира резултатите, след което присъжда титлата.

Проблемът в случая с Кришан възниква именно около състезанията и документите, които са изградили неговия възход. В края на 90-те години Румънската федерация по шахмат сигнализира ФИДЕ, след като открива нередности в отчетите за някои от турнирите на Кришан.

Един случай е особено сериозен: лицето, посочено като съдия за някои мачове, организирани от Кришан между декември 1996 г. и февруари 1997 г., дава писмено изявление, в което твърди, че не е бил съдия на въпросните партии и не е подписвал документите, които му се приписват.

Специалната комисия на ФИДЕ, която разследва случая, получава 78 страници документи: част от резултатите на Кришан идват от частни турнири и мачове, организирани от самия него, почти няма публикувани партии, а възходът му не е изграден чрез големите румънски състезания или утвърдени международни турнири.

Разследванията повдигат и въпроса за фалшифицирани турнирни отчети. В някои случаи съдиите, посочени в документите, отричат да са подписвали съответните отчети.

Един от турнирите, станали известни в скандала, е "Трофеят Сфинкс", за който възникват подозрения относно начина, по който е проведен и отразен.

Румънската федерация е тази, която сигнализира за нередностите. Впоследствие обаче ръководството на Федерацията се сменя, а новата администрация уведомява ФИДЕ, че след собствени проверки не е открила нищо нередно в отчетите и турнирите на Кришан.

Докладът на ФИДЕ изрично отбелязва, че от 1998 г. Кришан се ползва с "пълната подкрепа" на Румънската федерация по този въпрос. Междувременно случаят му вече е достигнал до международните органи. Докладът на комисията на ФИДЕ от 2001 г. отбелязва, че ситуацията на Кришан е била на дневен ред на различни органи на Международната федерация от около четири години.

ФИДЕ решава в един момент да възстанови/публикува оспорвания му рейтинг от 2635, но с едно условие!

Историята с ФИДЕ е почти по-абсурдна от самото "надуване" на рейтинга. Защото ФИДЕ на практика казва на Кришан: "Добре, на хартия си един от най-добрите шахматисти в света. Хайде да те видим как играеш".

Кришан трябва да изиграе три международни турнира, избрани от ФИДЕ. Първият: Мемориалът "Милан Видмар", XIV издание, в Порторож, Словения. Това е силен турнир, категория XIV. Кришан влиза с 2635 и е оценен толкова високо, че започва като номер 3 в турнира. И тук филмът се прекъсва: на масата Кришан се срива. Нула победи, едно реми и 8 загуби.

Но за ФИДЕ проблемът не е само, че е загубил осем партии – всеки гросмайстор може да има катастрофален турнир – а начинът, по който е играл. Членовете на комисията анализират партиите и заявяват в официалния доклад, че те са били с толкова ниско качество, че им се струва невъзможно да са били изиграни от човека, който по това време е бил на 46-то място в света – румънецът завършва последен.

За да не остане техническата присъда само на преценката на официални лица, партиите на Кришан са анализирани и от Зураб Азмайпарашвили, гросмайстор и един от силните шахматисти от този период.

"Що се отнася до мен, ако ме питат как господин Кришан е достигнал рейтинг от 2600, е ясно, че го е получил по незаконен начин.", обяснява той.

Друга партия става емблематична за този случай: в дуела с Георг Мор, Кришан достига до ендшпил, в който има възможност за сравнително елементарно продължение за играч от това ниво.

Ситуация, в която партията би била невъзможна за загуба, но Кришан не намира продължението. Александър Бабурин по-късно отбелязва колко странна е била грешката за някой, който е фигурирал сред около 50-те най-силни шахматисти на планетата.

След катастрофата в Словения, логично би било Александру Кришан веднага да поиска другите две възможности, за да докаже, че резултатът от Порторож е бил просто инцидент. Комисията на ФИДЕ обаче отбелязва, че румънецът не е планирал нито един такъв турнир преди края на септември 2001 г., въпреки че именно той е трябвало да бъде изключително заинтересован да играе, за да премахне подозренията.

Кришан не е просто шахматист, който се опитва да спечели титла. Той е много силен бизнесмен. Тогавашната преса го описва през 2002 г. като собственик на 28 фирми, с общ оборот от около 3000 милиарда стари леи (бел. ред. за да се разбере колко са стрували тогава, преобразуването е по-релевантно: около 90 милиона долара).

През 2001 г., само няколко седмици след катастрофата в Порторож и международния скандал, Александру Кришан не е отстранен от румънския шах, а е подкрепен от политическа намеса. Министърът на младежта и спорта, Георгиу Гингъраш, назначава Александру Кришан за президент на Румънската федерация по шахмат с министерска заповед.

И само седмица по-късно отстранява шестима важни хора от румънския шах: Елисабета Полихрониаде, Сергиу Грюнберг, Георге Ердеус, Мирча Павлов, Лигия Жикман и Ливиу Добронауцяну.

И това не са били периферни фигури, а именно хора от структурите на румънския шах, които са оспорвали случая "Кришан". Тогавашната преса изрично е направила тази връзка.

Наистина зрелищната част идва през декември, когато Федерацията организира Общо събрание в Брашов. Заседанието се провежда в столовата-ресторант "Карпатекс", много близо до централата на "Александър Груп", компанията на Кришан. И бизнесменът печели със 70 гласа от 86.

Пресата няма свободен достъп, входът е контролиран от охрана и списък. Това би благоприятствало присъединяването на голям брой нови клубове, някои от които по-късно са описани като "апартаментни клубове", които придобиват право на глас в Общото събрание.

След анализ на документите, изявленията и партиите от Порторож, комисията на ФИДЕ стига до заключението, че Александру Кришан не е получил своя рейтинг и резултати по честен начин и с феърплей. Комисията препоръчва три мерки: анулиране на рейтинга на Кришан, отнемане на титлите гросмайстор и международен майстор и изпращане на случая до Етичната комисия на ФИДЕ, действия, които е трябвало да представляват края на историята.

Наскоро публикувана статия от Chess.com твърди, че политик, близък до Кришан, е контактувал с президента на ФИДЕ, Кирсан Илюмжинов, и прилагането на мярката е било блокирано. Информацията обаче трябва да се третира като разказ на съответния източник, тъй като не е достатъчно документирана, за да установи сама по себе си политическа намеса като факт.

Комисията на ФИДЕ препоръчва отнемане на титлите през 2001 г., но Кришан ги запазва официално още дълги години. Едва през август 2015 г., 14 години след решението на комисията на ФИДЕ, титлите му са официално отнети, а коефициентът му е преизчислен: от 2635 на 2132, разлика от 500 точки, огромна в контекста на професионалните играчи.

След историята с шаха, публичният му живот се премества в съвсем друга област. През 2000-те години той има сериозни криминални и икономически проблеми. През септември 2004 г. е арестуван превантивно и след това е изправен пред съда за измама, по дело, свързано с четири чекови книжки без покритие за над 6 милиарда стари леи. През същия период е имало проверки и обвинения, свързани с УРЕКС Ровинари и фирмите от "Александър Груп".

През 2005 г. отново се появява в пресата, след като ДНК го задържа по друго дело, като тогава е разследван за търговия с влияние и даване на подкуп в сделка за 50 000 евро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google