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  3. Калина Христова стартира с победа в квалификациите на "Асарел България Оупън"

Калина Христова стартира с победа в квалификациите на "Асарел България Оупън"

  • 9 сеп 2026 | 02:37
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Калина Христова стартира с победа в квалификациите на "Асарел България Оупън"

Първият ден от квалификациите на турнира по тенис на маса "Асарел България Оупън" (WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel) в Панагюрище предложи редица драматични сблъсъци с българското участие и зрелищен обрат за Калина Христова при жените.

Една от най-изявените родни състезателки в последните сезони изоставаше с 0:2 гейма от Паулина Вега (Чили), но след три последователни гейма (11:9, 11:8, 11:9) Христова победи и запази шансове за класиране напред в турнира.

В сряда за Калина Христова предстои решаващ мач в груповата фаза на пресявките срещу сръбкинята Сара Радак.

Малко по-късно в схемата при мъжете Стефан Димитров остана на крачка от успеха срещу германеца Седрик Майснер в най-зрелищния мач за деня с българско участие.

Състезателят на дупнишкия клуб Марек-Дигеста имаше 5 мачбола, но както и срещу Владимир Петков по-рано през деня, Майснер демонстрира невероятна устойчивост за крайния успех. В дневната сесия Димитров поведе с 2:0 гейма на поляка Матеуш Залевски, но не можа да задържи аванса си (11:5, 13:11, 10:12, 7:11, 5:11).

Юбилейното десето издание на "Асарел България Оупън" продължава утре с останалите мачове в квалификациите, а в четвъртък започва основната схема на едно от най-силните спортни събития в България през годината, като наградният фонд е от внушителните 100 000 долара.

Резултати, мъже по единично:

Владимир Петков - Седрик Майснер (Германия) 2:3 (11:8, 14:12, 2:11, 10:12, 7:11)

Стефан Димитров - Матеуш Залевски (Полша) 2:3 (11:5, 13:11, 10:12, 7:11, 5:11)

Димитров - Майснер 2:3 (9:11, 4:11, 11:5, 11:7, 15:17)

Петков - Залевски 2:3 (1:11, 11:7, 6:11, 11:9, 7:11)

Давид Костадинов - Абдулах Игинлер (Турция) 0:3 (8:11, 8:11, 5:11)

Ивайло Косев - Даниел Берсоса (Испания) 0:3 (9:11, 6:11, 3:11)

Косев - Игинлер 0:3 (6:11, 4:11, 8:11)

Костадинов - Берсоса 0:3 (9:11, 5:11, 8:11)

Резултати, жени по единично:

Виктория Персова - Валентина Риос (Чили) 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 4:11)

Персова - Франциска Шрайнер (Германия) 0:3 (8:11, 6:11, 7:11)

Цветелина Георгиева - Адина Дякону (Румъния) 0:3 (6:11, 5:11, 4:11)

Георгиева - Дебора Виварели (Италия) 1:3 (9:11, 13:11, 4:11, 3:11)

Сиделя Мутлу - Ема Лабашова (Словакия) 0:3 (5:11, 5:11, 2:11)

Мутлу - Никол Арлия (Италия) 0:3 (7:11, 8:11, 4:11)

Анита Петкова - София Жан (Испания) 0:3 (4:11, 3:11, 7:11)

Петкова - Клеър Пикар (Франция) - 0:3 (4:11, 7:11, 16:18)

Калина Христова - Едже Харадж (Турция) 1:3 (9:11, 9:11, 11:9, 11:13)

Христова - Паулина Вега (Чили) 3:2 (11:13, 7:11, 11:9, 11:8, 11:9)

Нина Николова - Клеър Пикар (Франция) 2:3 (11:5, 5:11, 11:3, 9:11, 5:11)

Николова - София Жан (Испания) 0:3 (3:11, 7:11, 4:11)

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Снимки: Sportal.bg

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