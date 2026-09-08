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Българската федерация по баскетбол проведе обучителна сесия по европейския проект Quixo3x3

  • 8 сеп 2026 | 20:16
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Българската федерация по баскетбол проведе обучителна сесия по европейския проект Quixo3x3

Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) проведе обучителна сесия по европейския проект Quixo3x3. Срещата се състоя в конферентната зала на зала „Триадица" в София.

По време на обучението бяха представени основните цели и методологията на проекта, който използва баскетбола като инструмент за образование, личностно развитие и изграждане на ценности сред децата и младите хора, информираха от централата.

Специално внимание бе отделено на практическото приложение на Quixo3x3 в училищата и спортните клубове, ролята на треньорите и учителите, както и на развитието на отговорност, лидерство, работа в екип и чувство за принадлежност чрез спорта. В рамките на срещата бе представена и онлайн платформата за обучение Quixo3x3.

„Всеки, който проявява интерес към методологията, може да се регистрира, да премине обучителния курс и след успешното му завършване да получи сертификат", добавиха от БФБаскетбол.

Следващата стъпка от проекта ще бъде на 26 септември пред НДК в София, където ще се проведе Quixo3x3 турнир. По време на събитието децата ще имат възможност да приложат на практика наученото и да преминат през различните роли и отговорности, заложени в методологията на проекта.

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Снимки: Sportal.bg

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