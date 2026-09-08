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Американски сблъсък: Джесика Пегула срещу Ема Наваро на четвъртфиналите на US Open

  • 8 сеп 2026 | 19:05
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Американски сблъсък: Джесика Пегула срещу Ема Наваро на четвъртфиналите на US Open

Предстоящият четвъртфинал на Откритото първенство на САЩ между Джесика Пегула и Ема Наваро носи специален заряд за местната публика. Това е първият изцяло американски женски четвъртфинал в Ню Йорк от 2015 година насам. Отвъд историческия контекст за американския тенис, двубоят изправя една срещу друга две състезателки в отлична форма, чиято амбиция е достигане до дебютна титла от Големия шлем.

Пегула влиза в срещата като световна №3 и финалистка от Откритото първенство на САЩ през 2024 година. По пътя си към четвъртфиналите през този сезон тя записа победи над Габриела Русе, София Кенин, Лейла Фернандес и Сорана Кърстя. От своя страна Наваро преодоля Луи Боасон, Кейти Макнали, Каролина Мухова и Анна Калинская, за да си осигури място сред най-добрите осем.

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Двете състезателки вече се срещнаха на корта съвсем наскоро — през август 2026 година в Синсинати. Тогава Пегула надделя над Наваро с 7-5, 6-2 в третия кръг, поддържайки баланс от четири победи от четири мача срещу тази съперничка. Въпреки това предстоящият сблъсък в Ню Йорк предлага съвсем различна сцена и максимално висок залог.

Необичайният контекст около двата щаба е свързан с техните семейства. Бащата на Джесика, Тери Пегула, е милиардер със състояние в енергийния сектор и собственик на спортните тимове Бъфало Билс и Бъфало Сейбърс. Бащата на Ема, Бен Наваро, е финансов магнат, основател на Sherman Financial Group и собственик на Credit One Bank. И двете състезателки обаче категорично избират да не влизат в семейния бизнес, а да градят собствена кариера в професионалния спорт.

Както Пегула, така и Наваро подчертават, че именно поставените у дома принципи на трудолюбие, дисциплина и себераздаване са основната причина да стигнат до елита на световния тенис. В предстоящия мач на Arthur Ashe Stadium финансовият статус остава на заден план, а в центъра на вниманието ще бъде единствено битката за място на полуфиналите на US Open.

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