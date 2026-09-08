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  3. Томас Григоров и Георги Илиев спечелиха сребърен медал на европейското първенство по модерен петобой до 19 години

Томас Григоров и Георги Илиев спечелиха сребърен медал на европейското първенство по модерен петобой до 19 години

  • 8 сеп 2026 | 18:14
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Томас Григоров и Георги Илиев спечелиха сребърен медал на европейското първенство по модерен петобой до 19 години

Томас Григоров и Георги Илиев спечелиха сребърен медал за България на европейското първенство по модерен петобой до 19 години в Калдас да Райна (Португалия), съобщиха от Българската федерация по модерен петобой.

Григоров и Илиев събраха 1459 точки в юношеската щафета от дисциплините фехтовка, преодоляване на трасе с препятствия, плуване и комбинирана дисциплина (бягане и стрелба), като останаха само на 5 точки зад руснаците Артьом Ивановский и Артьом Книжник.

Аким Гнедчик и Александър Чуяшков от Беларус взеха бронза с 1437 точки.

Снимка: Българска федерация по модерен петобой

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