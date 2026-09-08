Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Министерството на туризма става национален партньор на Българската федерация по волейбол за Евро 2026

Министерството на туризма става национален партньор на Българската федерация по волейбол за Евро 2026

  • 8 сеп 2026 | 18:01
  • 162
  • 0

От Министерството на туризма обявиха, че стават официален партньор на Българската федерация по волейбол за Европейското първенство, което започва утре, а София е един от домакините на турнира. 

"България, която е актуален световен вицешампион, ще бъде представена пред широка международна аудитория като привлекателна дестинация за спортен и събитиен туризъм Министерството на туризма ще бъде национален партньор на Българската федерация по волейбол (БФВ) по време на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.

Инициативата надгражда сътрудничеството между министерството и БФВ за утвърждаване на България като разпознаваема и конкурентоспособна дестинация за спортен и събитиен туризъм. Партньорството ще даде възможност страната ни да бъде представена пред широка българска и международна аудитория чрез едно от най-значимите спортни събития на годината.

Европейското първенство по волейбол започва на 9 септември. В надпреварата ще участват 24 национални отбора, разпределени в четири групи, като в рамките на турнира ще се изиграят 76 срещи. На родна земя предстои актуалният световен вицешампион България да се изправи срещу отборите на Полша, Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония.

София ще постави началото на волейболния празник в сряда с двубоя между националните отбори на България и Северна Македония, който започва в 19:00 часа в "Арена 8888 София" и ще бъде първото изпитание за българския състав пред родна публика.

След приключването на груповата фаза, българската столица ще продължи да бъде част от решаващия етап на шампионата. Тя ще приеме четири осминафинални и два четвъртфинални двубоя, с което общият брой на срещите, които ще се проведат тук, достига 21. Полуфиналите, мачът за бронзовите медали и големият финал са насрочени за 25 и 26 септември в Милано, Италия.

Домакинството на толкова значима част от първенството ще привлече в София волейболни привърженици, представители на отборите, официални делегации, журналисти и спортни професионалисти от редица европейски държави. Това създава предпоставки за увеличаване на туристическите пътувания и реализираните нощувки, както и за по-високо потребление на транспортни, хотелиерски, ресторантьорски, културни и развлекателни услуги.

Провеждането на европейското първенство през септември допринася и за разширяването на активния туристически сезон. Международните гости ще имат възможност да съчетаят посещението на спортните срещи с опознаване на София и на богатото културно-историческо наследство на България.

Партньорството между Министерството на туризма и Българската федерация по волейбол е част от последователните усилия за използване на спорта като ефективен канал за национална туристическа реклама", пише в позиция на министерството. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Германия без Гроцер на Евроволей 2026

Германия без Гроцер на Евроволей 2026

  • 8 сеп 2026 | 15:26
  • 1188
  • 0
Португалия се цели в 1/8-финал в София на Евроволей 2026

Португалия се цели в 1/8-финал в София на Евроволей 2026

  • 8 сеп 2026 | 15:04
  • 908
  • 0
Любителската лига Volley Mania започна записването за новия сезон

Любителската лига Volley Mania започна записването за новия сезон

  • 8 сеп 2026 | 14:56
  • 796
  • 0
Слободан Ковач обяви състава на Турция за Евро 2026

Слободан Ковач обяви състава на Турция за Евро 2026

  • 8 сеп 2026 | 14:48
  • 768
  • 0
Терзич щастлив и доволен: Момичетата ме изненадаха, не очаквах... И Тияна е човек, не е Супермен!

Терзич щастлив и доволен: Момичетата ме изненадаха, не очаквах... И Тияна е човек, не е Супермен!

  • 8 сеп 2026 | 14:46
  • 862
  • 0
Ясен е съставът на Украйна за Евроволей 2026

Ясен е съставът на Украйна за Евроволей 2026

  • 8 сеп 2026 | 14:10
  • 1131
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви Христов с Felicita и "Петко льо, капитанине" - срокът на договора е любопитен

Левски обяви Христов с Felicita и "Петко льо, капитанине" - срокът на договора е любопитен

  • 8 сеп 2026 | 17:49
  • 9507
  • 12
Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 69010
  • 382
Шеф на Арда за Тунчев: Към момента няма нищо, но можем ли да го спрем за ЦСКА?

Шеф на Арда за Тунчев: Към момента няма нищо, но можем ли да го спрем за ЦСКА?

  • 8 сеп 2026 | 16:47
  • 10258
  • 21
Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:11
  • 20762
  • 22
ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

  • 8 сеп 2026 | 13:44
  • 24790
  • 55
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски и Лудогорец взеха нови

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски и Лудогорец взеха нови

  • 8 сеп 2026 | 18:00
  • 44159
  • 30