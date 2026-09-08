Група Б – българският плам, полското съзвездие и останалият свят

„Лъвовете“ започват срещу Северна Македония, а в групата ни са още Португалия, Израел, Украйна и актуалният европейски шампион Полша

Българският национален отбор по волейбол е в една от най-интересните групи на Европейското първенство в София. „Лъвовете“ ще започнат участието си пред родна публика на 9 септември срещу Северна Македония, а в следващите дни ще се изправят последователно срещу Португалия, Израел, Украйна и Полша.

Какво можем да очакваме от всеки един от съперниците?

Северна Македония

Северна Македония е първият съперник на България на старта на ЕвроВолей 2026. В откриващия двубой пред българска публика „лъвовете“ ще имат за съперник един от отборите, които на пръв поглед не са сред фаворитите в турнира. Въпреки това Северна Македония не е напълно непознат съперник за почитателите на волейбола у нас.

Братята Гиорги и Никола Гиоргиеви, както и Александър Ляфтов, са добре познати лица на българската публика. И тримата са имали престой в различни български клубове, а през последните 10 години са неизменна част от националния отбор на Северна Македония. През това лято тимът не се представи по най-добрия възможен начин в мачовете си от Златната Европейска лига. Северномакедонците завършиха далеч от челните позиции - на 16-о място от 27 отбора в крайното класиране.

България обаче ще трябва да подходи концентрирано още от първия мач. Откриващите срещи на голям форум винаги носят допълнително напрежение, а Северна Македония със сигурност ще търси възможност да изненада домакините.

Португалия

Вторият съперник на България е Португалия. На пръв поглед това е отбор, който може да се бори за последната, четвърта позиция, даваща право на участие в елиминационната фаза на Европейското първенство.

„Мореплавателите“ достигнаха до тази фаза и на Световното първенство във Филипините през 2025 година, когато на осминафиналите българският национален отбор ги изпрати у дома.

Португалците разполагат и с индивидуална класа. Няколко от техните състезатели играят в силни европейски първенства. Такъв е случаят с разпределителя Бруно Диаш, който се състезава за френския Тур, след като е преминал и през италианския Пияченца. Безспорно най-голямото име в състава е разпределителят на полския първенец и клубния европейски вицешампион Варта Заверче - Мигел Таварес.

Най-доброто класиране на Португалия на Европейско първенство е четвъртото място от дебютното издание на шампионата през 1948 година.

Пред България стои отбор, който вероятно ще гледа на двубоя като на една от основните си възможности за битка за място в елиминационната фаза.

Украйна

Предпоследният двубой от груповата фаза на българския национален отбор е срещу Украйна - тим, който демонстрира отчетлив прогрес през последните четири години.

Световното първенство в Полша през 2022 година се превърна в своеобразен трамплин за украинския отбор. Тогава тимът достигна до четвъртфиналите, където отпадна от Словения. В периода след това Украйна успя да се утвърди сред най-добрите отбори в света и да получи място в Лигата на нациите. През това лято украинците участваха и във финалния турнир в Нинбо, където отпаднаха на четвъртфиналите от бъдещия шампион Полша.

България вече има победа срещу Украйна през този сезон – „лъвовете“ спечелиха двубоя си в Лигата на нациите с 3:1.

Украинският отбор има сериозни индивидуални качества, но и необходимата отборна организация. Олех Плотницки е най-ярката фигура в състава, но диагоналът Васил Тупчий, централният блокировач Юри Семенюк и най-добрият изпълнител на начален удар от последното издание на VNL Дмитро Янчук представляват сериозна заплаха за всеки един отбор в групата.

Двубоят с Украйна може да се окаже от ключово значение за развитието на групата и за позициите преди елиминационната фаза.

Израел

В третия си двубой България ще се изправи срещу отбор, който очевидно изживява един от най-силните периоди във волейболната история на Израел.

Тимът завърши на четвърта позиция в Европейската златна лига, което е показател за развитието и амбициите на състава.

Най-доброто постижение на Израел на Европейско първенство е десетото място, постигнато на шампионата през 1951 година във Франция.

Израел обаче идва в София с увереност от представянето си през последните месеци и с желание да докаже, че не е сред основните аутсайдери на първенството.

Полша

Гвоздеят на мачовете в груповата фаза в София без съмнение ще бъде сблъсъкът между България и Полша. На 16 септември ни очаква среща между два тима, които са сред големите фаворити в групата. Двубоят вероятно ще има ключово значение за определянето на победителя в група Б.

Полша е актуалният европейски шампион, който подгря за първенството на Стария континент и с триумф в Лигата на нациите.

През последните две години селекционерът Никола Гръбич успя успешно да интегрира няколко нови лица, които дават още по-сериозна дълбочина на звездния състав на „дружина полска“.

Волейболистите със звезден статут в лицето на Вилфредо Леон, Камил Семенюк, Томаш Форнал, Якуб Попивчак и Александер Сливка имат подкрепа и от новите имена в състава – Барломей Боладж, Якуб Новак и Барломей Лемански.

Полша разполага с огромен избор от опит, класа и нови имена, които са готови да бъдат част от един от основните фаворити в шампионата.

За България това ще бъде не само последният мач от груповата фаза, но и един от най-големите тестове на турнира. А пред родна публика „лъвовете“ ще имат възможност да премерят сили с актуалния европейски шампион в мач, който обещава да се превърне в един от акцентите на ЕвроВолей 2026 в София.

Пътят на България в група Б започва със Северна Македония, преминава през Португалия, Израел и Украйна и води към големия сблъсък с Полша. Пет мача, които ще определят мястото на „лъвовете“ в следващата фаза и ще дадат първите отговори за амбициите на българския отбор на домашния шампионат.

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