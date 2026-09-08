Португалия се цели в 1/8-финал в София на Евроволей 2026

Националният отбор на Португалия пътува за София с поглед към осминафиналите

Мъжкият национален отбор на Португалия пътува утре за София, България, където ще вземе участие за четвърти пореден път във финалната фаза на Европейското първенство (Евроволей 2026). Тимът пристига в българската столица с високо самочувствие, за което допринесоха и победите в последните подготвителни мачове срещу Австралия (4:0 и 3:2), изиграни във Фамаликао. В тези срещи се отличиха капитанът Алешандре Ферейра и Андре Перейра.

Португалия е в изключително трудната Група Б, където я очаква истинско изпитание. Дебютният мач е насрочен за 10 септември от 14:00 ч. срещу настоящия европейски шампион и лидер в световната ранглиста Полша. Следва сблъсък с домакина България на 11 септември (17:00 ч.), а груповата фаза завършва с мачове срещу Израел (13 септември), Украйна (14 септември) и Северна Македония (15 септември), като всички те са с начален час 14:00. Ако си осигури място на осминафиналите, португалският отбор ще се изправи срещу съперник от Група Г (съставена от Франция, Германия, Турция, Румъния, Латвия или Швейцария).

Наясно с високото ниво на конкуренция, националният селекционер Жоао Жозе признава, че основната цел е класиране за следващата фаза, като призовава играчите си да се борят смело за всяка топка. Относно моментното състояние на отбора, треньорът подчертава, че тимът се развива положително и че контролите с Австралия са послужили за проверка на „колективната организация и способността за поддържане на игрови ритъм и интензивност“.

Целенасочено развитие спрямо 2023 г.

Съставът, който сега се отправя към София, не е просто продължение на кампанията от 2023 г., когато Португалия достигна осминафиналите, а отразява една структурна и целенасочена промяна.

„Мисля, че сме на различен етап в сравнение с 2023 г.“, обяснява Жоао Жозе. „Тогава имахме по-сработено ядро с по-голяма приемственост. През последните години целенасочено въведохме по-млади играчи в отбора, за да ги подготвим за по-отговорни роли.“

Основите на този процес са положени по време на сезона в Европейската лига, където ротацията на състезатели е имала стратегическа цел. „Управлението на физическото състояние и превенцията на риска от контузии със сигурност бяха част от процеса на вземане на решения“, разкрива селекционерът. „Същевременно тези избори отразяваха намерението ни да разширим набора от опции и да дадем важен международен опит на по-младите играчи. Целта беше да увеличим алтернативите си и броя на състезателите, способни да се състезават на това ниво.“

Треньорът подчертава, че това постепенно подмладяване не е променило основните ценности на групата: „Не мисля, че принципите ни са се променили по същество, но нашата техническа идентичност продължава да се развива, докато тези играчи трупат увереност на международно ниво. За нас не става въпрос просто за смяна на играчи, а за подготовка на следващото поколение, като същевременно запазваме културата, ценностите и състезателните стандарти, които определят този национален отбор.“

Жоао Жозе признава, че интегрирането на нови таланти в сработено ядро носи естествени тактически предизвикателства, особено в ситуации под високо напрежение, и че треньорският щаб е работил за калибриране на темпото на подготовка. „В някои области умишлено забавихме процеса, като се върнахме към определени етапи от нашето развитие и изискахме по-голяма последователност, преди да продължим напред. Коригирахме темпото, за да гарантираме, че основите са достатъчно здрави, за да поддържат следващата стъпка“, уточнява той.

Треньорът изтъква и ключовата роля на по-опитните състезатели в предаването на опит и в ежедневните изисквания, помагайки за изграждането на устойчивостта на по-младите. „Следващата голяма стъпка е не само да се развием технически и тактически, но и да изградим състезателната устойчивост и зрялост, които международният волейбол изисква. Тази зрялост се развива само с опит.“

С подсилен и по-дълбок състав, националният отбор влиза на арената в София, готов да се изправи като равен с равен срещу всеки противник от Група Б.

„В предишни кампании разчитахме на по-фиксирано ядро. Този път имаме по-балансирана комбинация между опитни играчи и по-млади състезатели. Това ни дава по-голяма гъвкавост и повече възможности да отговорим на различните предизвикателства, които турнир като Евроволей представя“, обяснява Жоао Жозе и завършва:

„Бих определил тази група като такава с по-широк спектър от състезателни опции, като същевременно продължаваме да градим опит за бъдещето. Нашата амбиция остава абсолютно същата: искаме да бъдем конкурентоспособни във всеки мач, с отбор, който представлява едновременно настоящето и бъдещето.“

Националният отбор на Португалия за мъже преминава през един от най-стабилните и последователни периоди в своята история, утвърждавайки се по специален начин на континенталната сцена. Голямото постижение в тази нова ера е четвъртото поредно участие на финали на Европейско първенство – безпрецедентен успех, който затвърждава мястото на Португалия сред елита на Европа.

Пътят на ЕвроВолей започва още през миналия век с участия след покана, които носят 4-то място през 1948 г. и 7-мо през 1951 г. В модерната епоха, след спорадични класирания през 2005 г. (10-о място) и 2011 г. (14-о място), отборът започва своята настояща и запомняща се поредица от последователни участия. Тази фаза на утвърждаване стартира през 2019 г. със завръщане на финалите (20-о място) и продължава през 2021 г., когато Португалия печели своята квалификационна група само с победи и завършва на 15-а позиция на финалния турнир. Възходът продължава и през 2023 г., когато тимът достига до отличното 10-о място в надпреварата, проведена в Италия, Северна Македония, България и Израел. Цикълът завършва с директно класиране за финалите през 2026 г., които ще се състоят в Румъния, България, Финландия и Италия, подпечатвайки окончателно четвъртото поредно участие на големия волейболен празник в Европа.

Успоредно с европейските успехи, португалската история включва и силни моменти на световно ниво. На световни първенства Португалия има три участия: дебют през 1956 г. с 15-о място, незабравимата кампания в Аржентина през 2002 г. с историческото 8-о място – най-доброто постижение досега – и по-скорошното участие през 2025 г. във Филипините, където отборът завършва на 16-а позиция.

Националният отбор оставя ярка следа и в големите световни лиги. Тимът има четиринадесет участия в междуконтиненталната фаза на бившата Световна лига, като се открояват блестящите 5-и места, постигнати през 2005 г. и 2014 г. (в Група 2). Този път достига своята кулминация с участие в световния елит на Волейболната лига на нациите (ВНЛ) през 2019 г., където заема 15-о място – квота, спечелена след победата в Чалънджър къп през 2018 г.

Накрая, представянето в Европейската лига и Златната европейска лига отразява състезателната стабилност на отбора през международното лято. Освен скорошните участия между 2021 г. и 2025 г. (с две 5-и места през 2022 г. и 2023 г. и 7-мо през 2025 г.) и 12-ото място в Европейската лига през 2026 г., историята на турнира пази славни моменти за Португалия, включително спечелването на титлата през 2010 г. в Гуадалахара, 2-ро място през 2007 г. и 3-то място през 2009 г., като последните две са постигнати в Портимао.

Щаб на отбора

Ръководител на делегацията – Марио Оливейра

Старши треньор – Жоао Жозе

Помощник-треньор – Мануел Силва

Помощник-треньор – Марио Мартинс

Скаут – Гонсало Арезес

Лекар – Рикардо Айдо

Физиотерапевт – Елдер Васко

Кондиционен треньор – Мигел Виейра

Медии – Мурило Аугусто

Състав на Португалия за Евро 2026:

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