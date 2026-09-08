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Очаквайте: Открита тренировка на националния отбор по бокс преди Европейското
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Любителската лига Volley Mania започна записването за новия сезон

  • 8 сеп 2026 | 14:56
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Любителската лига Volley Mania започна записването за новия сезон

Записването за новия сезон в Любителската волейболна лига Volley Mania започна. Желаещите отбори могат да се регистрират през официалния сайт до 17 септември включително.

"В навечерието на 22-ия сезон в лигата се вълнуваме се много. Очакваме с нетърпение да се съберем с дългогодишни приятели и отново да се забавляваме заедно", казаха от лигата.

"Още по-хубаво е, че периодът на записване съвпада с европейското първенство и мачовете на националния отбор в София,  където Volley Mania отново ще подкрепи отбора с "живото знаме" по трибуните. Желаем успех на момчетата - те са вдъхновение за това хиляди любители да играят любимия спорт".

Техническата конференция с тегленето на жребия ще се проведе на 19 Септември 2026. Пълна информация за записването и правилника са публикувани в сайта на Volley Mania.

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