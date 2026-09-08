Любителската лига Volley Mania започна записването за новия сезон

Записването за новия сезон в Любителската волейболна лига Volley Mania започна. Желаещите отбори могат да се регистрират през официалния сайт до 17 септември включително.



"В навечерието на 22-ия сезон в лигата се вълнуваме се много. Очакваме с нетърпение да се съберем с дългогодишни приятели и отново да се забавляваме заедно", казаха от лигата.



"Още по-хубаво е, че периодът на записване съвпада с европейското първенство и мачовете на националния отбор в София, където Volley Mania отново ще подкрепи отбора с "живото знаме" по трибуните. Желаем успех на момчетата - те са вдъхновение за това хиляди любители да играят любимия спорт".



Техническата конференция с тегленето на жребия ще се проведе на 19 Септември 2026. Пълна информация за записването и правилника са публикувани в сайта на Volley Mania.

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