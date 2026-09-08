Слободан Ковач обяви състава на Турция за Евро 2026

Селекционерът на Турция Слободан Ковач обяви окончателния си състав за Европейското първенство по волейбол за мъже, което започва на 9 септември.

Турският национален отбор е особено интересен за България, тъй като е сред потенциалните съперници на „лъвовете“ още на 1/8-финалите в София.

Турция ще играе в Клуж-Напока (Румъния), където конкуренцията за първите позиции се очертава сериозна.

В Група D са още олимпийският шампион Франция, Германия, домакинът Румъния, Швейцария и Латвия. Затова е напълно възможно турският тим да попадне на една от позициите, които могат да го изпратят срещу България в София.

В окончателния състав на Турция са двамата братя Лагумджия - Адис Лагумджия и Мирза Лагумджия.

Турция започва участието си на 10 септември с един от ключовите мачове в групата – срещу Германия. На 12 септември турците срещат Франция, ден по-късно играят с Швейцария, на 14 септември излизат срещу домакина Румъния, а на 16 септември завършват груповата фаза срещу Латвия.

Състав на Турция за Евроволей 2026:

Разпределители:

Мурат Йенипазар

Хилми Шахин

Диагонали:

Адис Лагумджия

Каан Гюрбюз

Посрещачи:

Гьокчен Юксел

Ефе Байрам

Мирза Лагумджия

Джафер Къркът

Централни блокировачи:

Ахмет Тюмер

Мерт Матич

Ахмет Самет Балтаджъ

Юнус Емре Таяз

Либера:

Беркай Байрактар

Абдулсамет Ялчън.

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