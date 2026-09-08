Слободан Ковач обяви състава на Турция за Евро 2026

Селекционерът на Турция Слободан Ковач обяви окончателния си състав за Европейското първенство по волейбол за мъже, което започва на 9 септември.
Турският национален отбор е особено интересен за България, тъй като е сред потенциалните съперници на „лъвовете“ още на 1/8-финалите в София.
Турция ще играе в Клуж-Напока (Румъния), където конкуренцията за първите позиции се очертава сериозна.
В Група D са още олимпийският шампион Франция, Германия, домакинът Румъния, Швейцария и Латвия. Затова е напълно възможно турският тим да попадне на една от позициите, които могат да го изпратят срещу България в София.
В окончателния състав на Турция са двамата братя Лагумджия - Адис Лагумджия и Мирза Лагумджия.
Турция започва участието си на 10 септември с един от ключовите мачове в групата – срещу Германия. На 12 септември турците срещат Франция, ден по-късно играят с Швейцария, на 14 септември излизат срещу домакина Румъния, а на 16 септември завършват груповата фаза срещу Латвия.
Състав на Турция за Евроволей 2026:
Разпределители:
Мурат Йенипазар
Хилми Шахин
Диагонали:
Адис Лагумджия
Каан Гюрбюз
Посрещачи:
Гьокчен Юксел
Ефе Байрам
Мирза Лагумджия
Джафер Къркът
Централни блокировачи:
Ахмет Тюмер
Мерт Матич
Ахмет Самет Балтаджъ
Юнус Емре Таяз
Либера:
Беркай Байрактар
Абдулсамет Ялчън.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google