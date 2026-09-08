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Европейският шампион Полша е в София: Николо Гърбич ще избира от 15 волейболисти

  • 8 сеп 2026 | 12:14
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Националният отбор на Полша, който е лидер в световната ранглиста, вече е в София, където ще започне защитата на европейската си титла.

„Дружина полска“ кацна вчера по обяд на летище „Васил Левски“ с полет на LOT от Варшава, а селекционерът Никола Гърбич доведе в българската столица група от 15 волейболисти.

Полските медии потвърдиха пристигането на отбора в България, както и че Никола Гърбич е реализирал намерението си да пътува за ЕвроВолей 2026 с всичките 15 състезатели, с които завърши подготовката.

Причината е желанието на сръбския специалист да разполага с всички свои играчи и в тренировъчния процес в София.

Официалният състав за европейското първенство обаче може да включва 14 волейболисти.

Съставът на Полша, който пристигна в София за Евроволей 2026:

Разпределители:

Марчин Коменда

Ян Фирлей

Диагонали:

Бартломей Болондж

Кевин Сасак

Посрещачи:

Томаш Форнал

Вилфредо Леон

Камил Семенюк

Артур Шалпук

Александер Сливка

Централни блокировачи:

Шимон Якубишчак

Бартломей Лемански

Якуб Майхжак

Якуб Новак

Либера:

Якуб Попивчак

Максимилиан Гранични.

Полша е действащият европейски шампион и е един от големите фаворити за титлата на ЕвроВолей 2026. „Дружина полска“ е в група B в София заедно с България, Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония.

Първият мач на тима на Никола Гърбич е на 10 септември срещу Португалия, а големият сблъсък с България е на 16 септември.

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