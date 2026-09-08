Европейският шампион Полша е в София: Николо Гърбич ще избира от 15 волейболисти

Националният отбор на Полша, който е лидер в световната ранглиста, вече е в София, където ще започне защитата на европейската си титла.
„Дружина полска“ кацна вчера по обяд на летище „Васил Левски“ с полет на LOT от Варшава, а селекционерът Никола Гърбич доведе в българската столица група от 15 волейболисти.
Полските медии потвърдиха пристигането на отбора в България, както и че Никола Гърбич е реализирал намерението си да пътува за ЕвроВолей 2026 с всичките 15 състезатели, с които завърши подготовката.
Причината е желанието на сръбския специалист да разполага с всички свои играчи и в тренировъчния процес в София.
Официалният състав за европейското първенство обаче може да включва 14 волейболисти.
Съставът на Полша, който пристигна в София за Евроволей 2026:
Разпределители:
Марчин Коменда
Ян Фирлей
Диагонали:
Бартломей Болондж
Кевин Сасак
Посрещачи:
Томаш Форнал
Вилфредо Леон
Камил Семенюк
Артур Шалпук
Александер Сливка
Централни блокировачи:
Шимон Якубишчак
Бартломей Лемански
Якуб Майхжак
Якуб Новак
Либера:
Якуб Попивчак
Максимилиан Гранични.
Полша е действащият европейски шампион и е един от големите фаворити за титлата на ЕвроВолей 2026. „Дружина полска“ е в група B в София заедно с България, Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония.
Първият мач на тима на Никола Гърбич е на 10 септември срещу Португалия, а големият сблъсък с България е на 16 септември.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google