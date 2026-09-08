Пет неща, за които да следим през новия сезон в НФЛ

Според дългогодишния анализатор Крис Колинсуърт миналият сезон е бил „най-необичайният“ в НФЛ от десетилетия насам. Династията на Канзас Сити Чийфс започна да се разпада, а сочените за съвместни фаворити за Супербоул Балтимор, Бъфало и Филаделфия се провалиха. Ню Инглънд Пейтриътс и Чикаго Беърс се издигнаха от последното място в своите дивизии до претенденти за Супербоул, като Пейтриътс стигнаха чак до големия мач.

Там те бяха категорично надиграни от Сиатъл, чийто куотърбек Сам Дарнолд завърши собствената си история на изкупление, извеждайки Сийхоукс до първата им титла в НФЛ от 12 години насам.

Какво ни очаква в НФЛ през тази година? Сайтът на "Би Би Си" представя пет неща, за които да следим през сезон 2026, започващ тази седмица.

Our loudest, longest "WHOSE HOUSE?!" ever. pic.twitter.com/2t27m9RRXf — Los Angeles Rams (@RamsNFL) September 3, 2026

Ще стигнат ли Рамс до Супербоул на собствения си стадион?

През миналия сезон Лос Анджелис Рамс изиграха три изключително оспорвани мача със съперника си в дивизията Сиатъл. Сийхоукс спечелиха последния, за да триумфират в Националната футболна конференция, а след това завоюваха и Супербоул LX. Големият мач през този сезон ще се проведе на стадион „SoFi“ в Лос Анджелис. Последния път, когато той беше домакин през 2022 година, Рамс заложиха всичко, за да изградят звезден състав, способен да стане шампион на НФЛ на собствения си стадион.

Рискът се отплати и те спечелиха Супербоул LVI Сега Рамс се опитаха да повторят тази формула с ходове, определени като най-великата работа между два сезона в историята на НФЛ. През миналия сезон те имаха най-доброто нападение в лигата, а куотърбекът Матю Стафорд беше избран за най-полезен играч. В опита си да преустроят защитата и този път да надделеят над Сиатъл, от Рамс на практика действаха като във фентъзи футбол.

Те привлякоха чрез размени корнербека Трент Макдъфи и Майлс Гарет, който през миналия сезон постави рекорд с 23 сака. Тези ходове утвърдиха Рамс като фаворит за спечелването на Супербоул.

Ако изключим двата случая, в които защитник е печелил наградата за най-полезен играч на НФЛ, това ще бъде първият път, когато един отбор разполага едновременно с действащия MVP на сезона – Стафорд, и най-добрия защитник – Гарет.

След като тренира с Рамс през лятото, трикратният носител на наградата за защитник на годината Арън Доналд, който е на 35 години, потвърди, че се завръща след оттеглянето си. Така защитата на Рамс ще разполага с двама от най-добрите специалисти в оказването на натиск върху куотърбека в съвременната епоха.

The final countdown. pic.twitter.com/Cpgokcti9w — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 8, 2026

Ще се възстановят ли Чийфс?

Преди миналия сезон Канзас Сити достигна до пет Супербоула за шест години и спечели три от тях. За първи път от 11 години обаче треньорът Анди Рийд не успя да изведе отбора до плейофите. В двубоя, който окончателно сложи край на надеждите им, куотърбекът Патрик Махоумс получи първата сериозна контузия в кариерата си.

Появиха се спекулации, че опитният тайт енд Травис Келси ще прекрати кариерата си, затова някои се опасяваха, че ерата на Чийфс е приключила. Келси обаче реши да остане поне още една година, а Чийфс привлякоха Кенет Уокър, който тъкмо беше станал първият рънинг бек от 1998 година насам, избран за най-полезен играч на Супербоул. За първи път в кариерата си в НФЛ 30-годишният Махоумс ще разполага с елитен рънинг бек. Уокър ще облекчи натоварването върху двукратния MVP на сезона, докато той се завръща след скъсани коленни връзки.

Махоумс продължава да разполага и с най-надеждната си мишена Келси. След като се ожени за Тейлър Суифт между двата сезона, 36-годишният играч вече може да се съсредоточи върху това да помогне на Чийфс да се завърнат сред водещите отбори в своя потенциално последен сезон.

No. 2 on the NFL Top 100 Players of 2026…@BuffaloBills QB Josh Allen! @NFLFilms pic.twitter.com/NJPRIlIynS — NFL (@NFL) September 3, 2026

Ще достигнат ли най-после Алън или Джаксън до Супербоул?

Само петима действащи играчи са печелили наградата за най-полезен играч на НФЛ. Само двама от тях все още нямат титла от Супербоул – Джош Алън от Бъфало и Ламар Джаксън от Балтимор. Звездните куотърбеци, които бяха избрани в драфта през 2018 година, все още не са достигали дори до големия мач. За първи път в кариерите им в НФЛ обаче техните отбори смениха старши треньорите си.

Настоящият сезон бележи ново начало за Бъфало Билс. След уволнението на Шон Макдърмът клубът повиши досегашния офанзивен координатор Джо Брейди и се премести на нов стадион с капацитет от 60 000 зрители.

Балтимор Рейвънс назначи бившия дефанзивен координатор на Лос Анджелис Чарджърс Джеси Минтър за наследник на Джон Харбо, който вече е начело на Ню Йорк Джайънтс.

Ако Канзас Сити не успее да се върне на правилния път, дали това най-после ще бъде сезонът, в който Алън или Джаксън ще спечели Американската футболна конференция и ще излезе на най-голямата сцена в НФЛ?

Aaron Rodgers 🎯



One of a kind. pic.twitter.com/LOaGkAPP4b — NFL Talk (@NFL_Talk_Sports) September 3, 2026

Роджърс ще се оттегли след своя 22-ри сезон

Освен Махоумс, Джаксън, Алън и Стафорд единственият друг действащ играч, печелил наградата за MVP на НФЛ, е четирикратният носител Арън Роджърс. 42-годишният Роджърс е един от най-великите куотърбеци за всички времена и беше „99% сигурен“, че ще прекрати кариерата си, след като изведе Питсбърг Стийлърс до плейофите през миналия сезон.

Пристигането на новия старши треньор Майк Маккарти, с когото Роджърс спечели Супербоул 45 с Грийн Бей Пакърс, го убеди да играе още една година. Роджърс имаше няколко незабравими момента със Стийлърс през миналия сезон и ще се опита да създаде още такива през кампанията, която по неговите думи ще бъде 22-рата и последната му година в НФЛ.

training camp gave us some gems 💎 pic.twitter.com/R3FHlG6qSZ — Cleveland Browns (@Browns) September 7, 2026

Сагата с куотърбековете на Кливланд продължава

През последните пет години Кливланд Браунс използваха 13 различни титулярни куотърбеци. Възстановеният Дешон Уотсън ще започне сезона като първи избор. Браунс привлякоха Уотсън през 2022 година с петгодишен договор, гарантиращ му 230 милиона долара (169 милиона паунда). Заради контузии и наказание във връзка с множество обвинения в сексуално посегателство обаче той е изиграл само 19 мача.

Скъсано ахилесово сухожилие принуди 30-годишния Уотсън да пропусне целия минал сезон, който новобранецът Шедюр Сандърс завърши като титулярен куотърбек. Преди две седмици Уотсън беше освиркан от привържениците на Кливланд по време на предсезонен мач. Той определи отношението им като „лично“ и „неуважително“, преди да обясни, че „емоциите са го надвили“.

Въпреки това Уотсън получава последен шанс да избегне съдбата да остане в историята като обект на най-лошата размяна в НФЛ. Някои обаче смятат, че Сандърс скоро отново ще стане титуляр – вероятно още при първото домакинство на Браунс през третата седмица.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google