Де Джорджи обяви състава на Италия! Алесандро Микиелето ще играе на Евро 2026

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Италия, Фердинандо Де Джорджи, определи групата от 14 волейболисти, които ще вземат участие на Евроволей 2026 за мъже. Шампионатът ще се проведе от 10 до 26 септември.
Съставът включва 5-има посрещачи, като надеждите са свързани с възстановяването на Алесандро Микиелето. Разпределители ще бъдат Симоне Джанели и Рикардо Сбертоли, а диагонали – Камил Рихлицки и Юрий Романо. Отборът ще отпътува днес от Флоренция за Неапол, където ще изиграе първия си мач.
Италия ще открие турнира на 10 септември от 21:05 ч. на площад „Плебисцито“. След това „адзурите“ ще се преместят в зала „ПалаПанини“ в Модена, за да довършат мачовете си от група А.
Съставът на Италия за Евроволей 2026:
Разпределители:
Симоне Джанели
Рикардо Сбертоли
Диагонали:
Камил Рихлицки
Юрий Романо
Посрещачи:
Матия Ботоло
Даниеле Лавия
Алесандро Микиелето
Франческо Сани
Лука Поро
Централни блокировачи:
Джанлука Галаси
Джовани Сангуинети
Пардо Мати
Либера:
Фабио Балазо
Габриеле Лауренцано
Програмата на „адзурите“
След откриващия двубой в Неапол, италианците ще се изправят срещу Гърция в Модена на 12 септември (събота) от 21:05 ч. На следващия ден, 13 септември, по същото време те ще играят със Словакия. Следват мачове срещу Чехия на 15 септември (вторник) и срещу Словения на 17 септември (четвъртък), като и двата двубоя са с начален час 21:05.
Фазата на елиминациите ще се проведе между 20 и 23 септември, като осминафиналите и четвъртфиналите ще се играят в „ПалаВела“ в Торино и в София. Полуфиналите и финалите са насрочени за 24 и 26 септември в Милано.
Щабът на националния отбор
Щабът на Италия включва Фердинандо Де Джорджи (старши треньор), Роберто Чамара (помощник-треньор), Марко Меони (асистент), Оскар Берти (кондиционен треньор), Марко Пенца (лекар), Франческо Алфати и Фабио Росин (физиотерапевти), Иван Контрарио (скаут), Джулиано Бергамаски (педагог) и Джакомо Джирето (мениджър на отбора).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google