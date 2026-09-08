София е волейбол: EuroVolley Camp, спорт в парковете и специална програма за феновете

Европейското първенство по волейбол за мъже ще превърне София в голяма сцена за спорт, срещи и споделени емоции. Освен мачовете през септември столичани и гостите на града ще могат да се включат в богата програма от волейболни активности на открито.

Един от центровете на волейболната програма ще бъде EuroVolley Camp в парка зад музея „Земята и хората“, до метростанция „Европейски съюз“. Специалната фен зона ще бъде място за срещи и преживявания, свързани с Евроволей 2026, и ще допълни атмосферата около мачовете в София.

Волейболни инсталации за снимки ще има в EuroVolley Camp, във фен зоната пред „Арена София“ и при метростанция „Стадион Васил Левски“. Така феновете ще могат да запечатат своите волейболни моменти на различни места в града.

Волейбол в шест столични парка

Голямото първенство ще излезе и извън централните градски пространства. От 8 до 26 септември, всеки ден от 17:00 до 19:30 ч., волейболни клубове ще организират занимания и активности за любители на спорта в шест столични парка.

Волейболът ще бъде в:

• Южен парк – до EuroVolley Camp

• парк „Люлин“

• парк „Студентски“

• парк „Гео Милев“ – зад паметника на Георги Аспарухов

• Северен парк

• парк „100 години София“ в район „Младост“

Малки и големи ще могат да се включат в играта, да спортуват на открито и да се докоснат до волейбола по един различен начин. За участниците са предвидени и награди, а спортът ще върви с много настроение. Така Евроволей ще стигне до различни квартали на София и ще даде възможност на хората да бъдат част от първенството, дори когато не са в залата.

„София е волейбол“ – и в кадър

Волейболните емоции могат да бъдат запечатани и в снимка. Септемврийското издание на фотоконкурса на Столична община „В крачка“ е посветено на темата „София е волейбол“.

Столичани и гостите на града могат да покажат своя поглед към волейболния септември – от големите мачове и фен зоните до играта в парка, срещите с приятели и малките моменти, които правят едно голямо спортно събитие истинско преживяване за целия град.

Волейболът е навсякъде

През септември София няма просто да бъде домакин на мачовете от Евроволей 2026. Волейболът ще бъде в центъра на града, в парковете, в метрото и около залата. Елате да играете. Елате да гледате. Елате да бъдете част от волейбола в София. София е волейбол!

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