Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. София е волейбол: EuroVolley Camp, спорт в парковете и специална програма за феновете

София е волейбол: EuroVolley Camp, спорт в парковете и специална програма за феновете

  • 8 сеп 2026 | 11:50
  • 373
  • 0

Европейското първенство по волейбол за мъже ще превърне София в голяма сцена за спорт, срещи и споделени емоции. Освен мачовете през септември столичани и гостите на града ще могат да се включат в богата програма от волейболни активности на открито.

Един от центровете на волейболната програма ще бъде EuroVolley Camp в парка зад музея „Земята и хората“, до метростанция „Европейски съюз“. Специалната фен зона ще бъде място за срещи и преживявания, свързани с Евроволей 2026, и ще допълни атмосферата около мачовете в София.

Волейболни инсталации за снимки ще има в EuroVolley Camp, във фен зоната пред „Арена София“ и при метростанция „Стадион Васил Левски“. Така феновете ще могат да запечатат своите волейболни моменти на различни места в града.

Волейбол в шест столични парка

Голямото първенство ще излезе и извън централните градски пространства. От 8 до 26 септември, всеки ден от 17:00 до 19:30 ч., волейболни клубове ще организират занимания и активности за любители на спорта в шест столични парка.

Волейболът ще бъде в:

• Южен парк – до EuroVolley Camp

• парк „Люлин“

• парк „Студентски“

• парк „Гео Милев“ – зад паметника на Георги Аспарухов

• Северен парк

• парк „100 години София“ в район „Младост“

Малки и големи ще могат да се включат в играта, да спортуват на открито и да се докоснат до волейбола по един различен начин. За участниците са предвидени и награди, а спортът ще върви с много настроение. Така Евроволей ще стигне до различни квартали на София и ще даде възможност на хората да бъдат част от първенството, дори когато не са в залата.

„София е волейбол“ – и в кадър

Волейболните емоции могат да бъдат запечатани и в снимка. Септемврийското издание на фотоконкурса на Столична община „В крачка“ е посветено на темата „София е волейбол“.

Столичани и гостите на града могат да покажат своя поглед към волейболния септември – от големите мачове и фен зоните до играта в парка, срещите с приятели и малките моменти, които правят едно голямо спортно събитие истинско преживяване за целия град.

Волейболът е навсякъде

През септември София няма просто да бъде домакин на мачовете от Евроволей 2026. Волейболът ще бъде в центъра на града, в парковете, в метрото и около залата. Елате да играете. Елате да гледате. Елате да бъдете част от волейбола в София. София е волейбол! 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Васил Терзиев и Любомир Ганев приветстваха националите преди ЕвроВолей

Васил Терзиев и Любомир Ганев приветстваха националите преди ЕвроВолей

  • 7 сеп 2026 | 15:48
  • 2053
  • 7
Алекс Грозданов: Два пъти се отказах от волейбола

Алекс Грозданов: Два пъти се отказах от волейбола

  • 7 сеп 2026 | 13:08
  • 7791
  • 3
Мелиса Варгас MVP на ЕвроВолей 2026

Мелиса Варгас MVP на ЕвроВолей 2026

  • 6 сеп 2026 | 22:05
  • 4169
  • 0
Турция защити европейската си титла след невероятна драма срещу Италия

Турция защити европейската си титла след невероятна драма срещу Италия

  • 6 сеп 2026 | 21:20
  • 29513
  • 60
Стоичков към Боян Йорданов: Леваци има много, но левичарите сме малко!

Стоичков към Боян Йорданов: Леваци има много, но левичарите сме малко!

  • 6 сеп 2026 | 18:39
  • 10910
  • 13
Димитър Калчев и Димитър Механджийски останаха втори на Фючърс-а в Будапеща

Димитър Калчев и Димитър Механджийски останаха втори на Фючърс-а в Будапеща

  • 6 сеп 2026 | 18:26
  • 1546
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 39344
  • 162
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

  • 8 сеп 2026 | 11:15
  • 13220
  • 52
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

  • 8 сеп 2026 | 13:35
  • 28520
  • 24
Янев: Изпълних всичко, за което бях поставен, атаката срещу мен е чудовищна, брутална

Янев: Изпълних всичко, за което бях поставен, атаката срещу мен е чудовищна, брутална

  • 8 сеп 2026 | 12:38
  • 6412
  • 9
Лудогорец на крачка от нов голям трансфер

Лудогорец на крачка от нов голям трансфер

  • 8 сеп 2026 | 11:09
  • 14193
  • 7
Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

  • 8 сеп 2026 | 09:39
  • 8464
  • 5