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Александар Ляфтов: България е най-трудният ни съперник

  • 8 сеп 2026 | 10:30
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Северна Македония и България откриват Европейското първенство в сряда (9 септември). Двубоят е от група В и е от 19:00 ч. в зала "Арена София".

За един от състезателите на западните ни съседи - опитният посрещач Александар Ляфтов, надпреварата е по-специална. Асът има зад гърба си няколко сезона в редиците на Хебър (Пазарджик), с който спечели няколко трофея.

Ляфтов говори пред BGvolleyball.com часове след пристигането в българската столица, като заяви, че мачът с "лъвовете" ще е най-трудният за него и съотборниците му. Ето какво друго сподели той:

"Чувствам се много добре на българска земя - прекарал съм 4 хубави години в Пазарджик. Да, различно е да се състезаваш с клубния и с националния отбор. Сега е по-специално, защото ще играя с националния отбор. Не мога да отрека обаче, че и с Хебър съм имал прекрасни моменти - със спечелването на всички трофеи - първенство, Купа и Суперкупа."

"Надявам се с нашата игра да покажем какво можем. Шансовете ни са най-вече в последните ни два мача. Атмосферата в отбора е отлична, както във всички минали години. Влизаме в надпреварата с желание и хъс", добави асът.

"Вие като домакини сте най-трудният съперник, залата ще е пълна. Знаем, че този състав на България е световен вицешампион. Не по-лесно ще е и срещу Полша. Ще се постараем да играем нашия си волейбол. Затова сме тук все пак", каза още той. История

"Надявам се и ми се иска да има македонска агитка в залата, но надали ще се случи... Сигурен съм обаче, че нашите най-близки хора ще са тук и ще ни подкрепят подобаващо", завърши Ляфтов.

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