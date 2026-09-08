Шахът е игра на мисъл, а не спорт

Младите шахматисти от Шахматен клуб „Сините камъни“ в Сливен спечелиха две държавни отборни титли по класически шахмат – при момчетата и момичетата до 14 години, съобщиха за БТА от клуба. Сред факторите за успеха те посочват труда, постоянството и умението да продължат след загуба.

При момчетата до 14 години държавни шампиони станаха Никола Малчев, Даниел Русев, Мартин Бакалски, Иван Иванов и Димитър Маринов. Тимът завърши турнира със седем победи в седем мача, без загубен отборен двубой и с пълен актив от 14 мач-точки и 22 точки на отделните дъски.

При момичетата до 14 години шампионската титла спечелиха Ния Малчева и Василена Очкова. Двете състезателки останаха непобедени и събраха шест мач-точки.

ШК „Сините камъни“ е създаден през 2018 година. По думите на неговия треньор и ръководител Радослав Очков днес клубтът е сред водещите в страната.

Сред значимите успехи е и представянето на Ния Малчева на първенството на Европейския съюз в Рожнов (Чехия), където в края на август тя спечели шампионската титла и заслужи званието жена ФИДЕ майстор (WFM).

Според Радослав Очков успехите на младите шахматисти са резултат от дългогодишна работа, постоянство и подкрепата на техните семейства.

„Ако не са децата и техните родители, които винаги ни подкрепят, помагат и ги насърчават, няма как да се получи всичко това. Всички сме едно семейство“, каза той.

По думите му първоначалната цел при създаването на клуба е била да има място, където децата да могат да играят, да се чувстват добре и да развият любов към шаха.

„Целта ми не бяха медали и титли, а да имаме място, където децата да могат да играят и да се чувстват добре“, каза Очков.

За треньора шахматът има значение и извън състезателната зала.

„Дори да не станеш шампион, шахът помага в живота. Не можеш да предвидиш всичко един или два хода напред, но трябва да се опиташ да мислиш какво може да се случи в дадена ситуация и да вземеш правилното решение. Винаги имаш избор между няколко хода и трябва да избереш най-добрия. Така е и в живота“, посочи Радослав Очков.

Самите състезатели също определят труда и постоянството като важни условия за успеха.

„В шаха не се изисква само талант, а и труд“, казват те.

Никола Малчев, който играе шах от пет години, смята, че освен знания и опит, добрият шахматист не трябва да приема загубите твърде сериозно.

„Една грешка не винаги губи партията, но поредица от грешки може да я загуби“, каза Никола Малчев.

Сред най-големите му успехи е спечелването на отборната държавна титла заедно със съотборниците му.

За Даниел Русев най-важното в шаха е приятелството.

„Войната е само на дъската. Иначе всички са приятели“, подчерта той.

Именно спечелването на отборната държавна титла е сред най-щастливите моменти за него.

Марио Баятов също подчерта значението на удоволствието от играта.

„Играем най-вече за забавление. И нивото си идва“, заяви Баятов.

За Димитър Маринов успехите идват с постоянство и упоритост.

„Когато усетя, че губя, трябва да играя до края, да не се предавам“, каза той.

Ния Малчева играе шах от седемгодишна възраст. Тя смята, че шахматът учи човека да мисли няколко хода напред.

По думите ѝ шахът е „игра на мисъл“, а не спорт.

Василена Очкова също играе шах от съвсем малка и отделя всеки ден време за подготовка, решаване на позиции и игра. Тя смята, че за успехите са нужни амбиция и постоянство.

За нея обаче най-ценните уроци невинаги идват от победите.

„Честно казано, от загубите получавам най-добрите уроци“, каза младата шахматистка.

На въпрос как се отнасят съучениците ѝ към успехите ѝ и възможно ли е някой да ѝ се подиграва, тя отговори, че е горда със себе си и не се интересува какво мислят другите за нея.

„Продължавам напред“, каза още Очкова.

За младите играчи шахматът е не само състезание за медали и титли, но и начин да се учат да мислят, да вземат решения и да приемат загубите.

Според тях талантът е важен, но без труд и постоянство успехите са трудни.

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