Шампиони, национали и голямо завръщане: билярдният елит на България се събира във Варна

Варна отново ще бъде центърът на българския билярд. Най-силните състезатели в страната се събират за Републиканското първенство, което ще предложи паралелни битки в A и B дивизия и ще бъде излъчвано НА ЖИВО с професионална продукция и коментар.

В A дивизия около 25 от най-добрите състезатели в България ще се изправят един срещу друг в битка за една от най-престижните национални титли.

Списъкът с претенденти е впечатляващ.

Георги Георгиев влиза в турнира като най-успешния български състезател на международната сцена през последните години и човекът, който най-често защитава българските цветове срещу част от световния елит.

Даниел Малчев пристига като действащ национален шампион и в отлична форма. Само месец по-рано той отново триумфира във Варна, печелейки International Open.

Една от най-големите истории обаче е завръщането на Марио Вълчев. Националният шампион за 2024 година премина през продължителен период на възстановяване след здравословни проблеми и сега отново застава на голямата сцена.

Дългата пауза може да е отнела част от състезателния му ритъм.

Но може и да е върнала нещо още по-опасно – глада за победа.

Сред големите претенденти е и Дилиян Тиклев – едно от най-титулуваните и опитни имена в българския билярд, с многократни участия в решаващите фази на Балкански първенства.

Александър Георгиев от София също ще бъде сред хората, които никой не иска да среща в решаващ мач. Балканският шампион от миналата година вече доказа, че може да печели под сериозно напрежение.

Към тях трябва да прибавим Калин Върбанов, Радослав Милков, Сашко Димитров, Емил Мичев, Живко Петков, Людмил Георгиев и още редица състезатели от челото на националната ранглиста.

Това означава едно.

В A дивизия практически няма лесен жребий.

Но голямата битка във Варна няма да бъде само сред елита.

B дивизия е най-масовото ниво в националната система има 125 картотекирани състезатели.

Начело в ранглистата е Желязко Бахчеванов от Пловдив, следван от Климент Велев от Габрово и Венцислав Даскалов от Пловдив.

Тримата водят една от най-интересните битки през сезона, но зад тях стои цяла група амбициозни състезатели, готови да променят подреждането само с един силен турнир.

Две дивизии.

Десетки силни състезатели.

Национални и балкански шампиони.

Международен опит.

Големи завръщания.

И една сцена – Варна.

Най-интересните двубои от Републиканското първенство ще бъдат предавани НА ЖИВО чрез Sportal.bg с професионална картина и коментар.

А зрителите този път също ще имат допълнителна причина да останат пред екрана.

По време на живото предаване ще бъде разкрита специална инициатива, чрез която един от тях ще може да спечели билярдна щека.

Кой ще защити трона си?

Кой ще направи голямото завръщане?

И кой ще се превърне в новото име на турнира?

Отговорите идват НА ЖИВО от Варна.

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