Спортисти от ФАФА България участваха в международни турнири по футбол и плуване в Скопие

Спортисти от ФАФА България представиха страната ни в международни турнири по футбол и плуване за състезатели с интелектуални увреждания, които се проведоха през изминалия уикенд в Скопие, Република Северна Македония.

В надпреварите, освен българските състезатели, участваха спортисти от Хърватия, Сърбия и Северна Македония. Турнирите дадоха възможност на участниците да покажат своите умения и подготовка, да натрупат международен опит и да създадат нови приятелства.

За българските плувци състезанието в Скопие беше и важна част от подготовката за предстоящото през 2027 г. Европейско първенство по плуване за спортисти с интелектуални увреждания, на което България ще бъде домакин.

Инициативата се организира ежегодно от Асоциацията на спортните федерации на Северна Македония, със съдействието на Министерството на спорта и Футболния съюз на Северна Македония. Организатор на турнира е генералният секретар на Асоциацията Борче Боев. Вече няколко години състезанията събират спортни организации и състезатели от Балканите и се утвърждават като важна регионална спортна среща.

Освен състезателния характер, основна цел на инициативата е да насърчава контактите и обмена на опит между спортните организации и да създава нови възможности за международни участия на спортисти с интелектуални увреждания.

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