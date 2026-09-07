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Николай Вътев с място в топ 8 на Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция 2026

  • 7 сеп 2026 | 19:23
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Николай Вътев с място в топ 8 на Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция 2026

Българските атлети завършиха с отлично представяне участието си в Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция 2026, които се проведоха от 4 до 6 септември в Малмьо. Събитието е най-голямото приобщаващо спортно събитие в Европа през тази година – над 2000 участници от 20 държави в 11 спорта.

Шестима атлети на Спешъл Олимпикс България участваха в плуване, тенис и силов трибой като част от подготовката за Световните летни игри в Чили през 2027 година. Те записаха осем подиумни класирания – четири първи, едно второ и три трети места – както и четвъртфинал в категория 4 на тенис турнира.

В тениса България бе представена от Николай Вътев, който направи силен турнир на ниво 4. В предварителната група D той постигна две победи – срещу Аарон Небор от Франция с 4:0, 4:3 и срещу Фредрик Лоресон от Швеция с 4:0, 4:0. Единствената му загуба бе от шведа Мартин Густафсон с 2:4, 2:4. С две победи, 4 точки и баланс 20:11 в геймовете Вътев завърши втори в групата и се класира за основната схема.

В основната схема българският тенисист победи Торбьорн Андерсон от Швеция с 4:0, 4:2, с което достигна четвъртфиналите и място сред осемте най-добри в дивизията. Там Вътев отстъпи пред Томи Тююниля от Финландия с 0:4, 2:4. Равносметката му от целия турнир е три победи в пет срещи.

„За пръв път атлет на Спешъл Олимпикс България участва в категория 4 на международен турнир по тенис. Най-важното е, че имаме международна категоризация за категория 4, което дава на Ники виза за участие в Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Чили догодина“, сподели националният треньор по тенис Даниел Петков.

Николай Вътев тренира в ТК „Августа Траяна" – Стара Загора от 2025 г. с личен треньор Дениел Петков. Тренировките са в рамките на проекта за развитие на спорта за хора с увреждания на Българската федерация по тенис, с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

Участието на Николай Вътев в Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция е с подкрепата на Българската федерация по тенис.

„Политиката на Спешъл Олимпикс България за развитие на приобщаващия спорт и интегрирането му в спортните клубове – членове на българските спортни федерации, с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта и българските общини е в основата на добрите резултати на нашите атлети на Откритите игри на Спешъл Олимпикс Швеция“, сподели д-р Христо Христозов, национален директор на Спешъл Олимпикс България и ръководител на делегацията.

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