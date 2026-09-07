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  3. Васил Терзиев и Любомир Ганев приветстваха националите преди ЕвроВолей

Васил Терзиев и Любомир Ганев приветстваха националите преди ЕвроВолей

  • 7 сеп 2026 | 15:48
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Столичният кмет Васил Терзиев и президентът на БФВ Любомир Ганев надъхаха нашите национали по време на тренировка преди началото на Европейското първенство. Президентът на федерацията дойде с градоначалника и говори с отбора. От своя страна кметът Терзиев опита да стане част от волейболната емоция, като отигра лично няколко топки.

„Европейското първенство е изключително важно събитие за София – коментира Терзиев пред официалния сайт на БФВ. - На гости ще дойдат много фенове, които ще могат да се насладят на волейбол от най-високо качество и да разгледат прекрасната ни столица. Още веднъж поздравявам нашите момчета и им пожелавам да спечелят титлата.“

„Подкрепата на Столична община и на първо място на кмета Терзиев е много важна за нас като федерация – добави Ганев. - Благодарение на нашата работа, на нашите отлични състезатели сърцето на София и на цяла България ще тупти с волейбол в следващите дни. Разчитаме безкрайно много на прекрасните ни фенове, които ще напълнят „Арена 8888“. Ние всички сме един отбор – на България!“

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Снимки: Startphoto

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