Рилски спортист привлече националката Янина Тодорова

Женският баскетболен тим на Рилски спортист подписа с националката Янина Тодорова, съобщиха от самоковския клуб.

"Навръх рождения ѝ ден ви представяме първото ново попълнение в женския ни отбор - Янина Тодорова!

През изминалия сезон Янина се подвизаваше във втородивизионния италиански Антс Витербо! Тя е възпитаник на школата на Черно море Одесос, играла е в колежанското първенство в САЩ, както и в родния Монтана.

Янина, добре дошла в Рилски и честит рожден ден! Бъди здрава и много успешна", написаха от Рилски спортист в социалните мрежи.

Съставът от Самоков се готви за новия сезон в женската А група, както и за участието си в Адриатическата лига.

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