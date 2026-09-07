Алекс Грозданов: Два пъти се отказах от волейбола

Капитанът на националния ни отбор по волейбол Алекс Грозданов говори специално за подкаста „Код Спорт“ броени часове преди старта на Европейското първенство, на което България е един от домакините.

Централният блокировач на „лъвовете“ за първи път разказа с подробности за огромния успех на отбора през миналата година със спечелването на сребърен медал на Световното първенство във Филипините и направи емоционално признание за труден личен момент по време на шампионата.

А как Джанлоренцо Бленджини го е избрал за капитан на „лъвовете“, карал ли се е с Алекс Николов и какво разбирателство има с Мони Николов, какво е заварил Алекс Грозданов в Италия след трансфера си във Верона и още любопитни истории – гледайте в целия епизод.

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Снимки: Sportal.bg