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  3. Технически университет - София стана комплексен шампион в Кранево 2026

Технически университет - София стана комплексен шампион в Кранево 2026

  • 7 сеп 2026 | 12:01
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Технически университет - София стана комплексен шампион в Кранево 2026

Отборът на Технически университет - София стана комплексен победител на Летните университетски спортни игри, които се проведоха в Кранево. Това беше и най-многобройната делегация от всички участници в състезанието. На второ място останаха представителите на Шуменски университет, а трети е тимът на УНСС.

450 студенти спортисти от 14 висши учебни заведения се включиха в съревнованието. Турнири се проведоха в осем вида спорт, а накрая всичко завърши със зрелищна щафета на плажа. Тя беше спечелена от състезателите на Техническия университет.

"Игрите се проведоха в чудесни условия, а студентите демонстрираха много високо ниво и постижения във всички дисциплини. Доволен съм от това, което видях и се надявам студентският спорт да продължи да се развива по същия начин", каза председателят на АУС "Академик" доц. Петър Зографов.

В календара предстоят шампионатите в отделните видове спорт. Следващото голямо събитие организирано от Асоциацията за университетски спорт ще е в Пампорово. В края на март 2027 година там ще се проведат Зимните игри.

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