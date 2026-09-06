Варди се завърна в Англия, ще играе за последния в Чемпиъншип

Бившият голмайстор на Премиър лийг Джейми Варди подписа договор с втородивизионния Бърнли до края на сезона.

39-годишният ветеран се завръща в родината си като свободен агент след един сезон в Италия с Кремонезе, където отбеляза 7 гола в 29 мача. Варди за последно игра в Англия за Лестър преди две години, а през сезон 2023/24 помогна на "лисиците" да се завърнат във Висшата лига с 18 попадения в 35 участия в Чемпиъншип.

We are delighted to announce the signing of experienced forward Jamie Vardy on a contract until the end of the current season.



Welcome to Burnley, Jamie 🤝 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 6, 2026

"Много съм щастлив да бъда тук в Бърнли. Този клуб има сериозна футболна история и страстни фенове, които заслужават отбор, който представлява тях и града им. Нямам търпение да изляза на терена и да помогна на отбора да се придвижи в правилната посока", заяви английският нападател, цитиран от уебсайта на тима от второто ниво на футбола на Острова.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Burnley have signed Jamie Vardy on a contract until the end of the season.



🗣️ Vardy: "I'm really happy to now be here at Burnley.



This club has a proper footballing history and passionate fans who deserve a team that represents them and their town.



I… pic.twitter.com/xg4zjdrFkU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 6, 2026

Варди ще добави още опит към състава на мениджъра Ники Хайен, в който вече присъстват играчи със сериозен стаж зад гърба си като Кайл Уокър, Ашли Барнс и Конър Робъртс. "Изключително сме доволни да приветстваме Джейми в Бърнли. Неговият опит и лидерство ще бъдат важни за нашия състав и вярваме, че той може да окаже голямо влияние на кампанията ни. Джейми е доказан футболист, а ние нямаме търпение да го видим във виненочервения екип", заяви наставникът на Бърнли.

Към момента "виненочервените" заемат последното 24-то място в Чемпиъншип с едва 2 точки от първите си пет двубоя.

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