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Варди се завърна в Англия, ще играе за последния в Чемпиъншип

  • 6 сеп 2026 | 23:57
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Варди се завърна в Англия, ще играе за последния в Чемпиъншип

Бившият голмайстор на Премиър лийг Джейми Варди подписа договор с втородивизионния Бърнли до края на сезона.

39-годишният ветеран се завръща в родината си като свободен агент след един сезон в Италия с Кремонезе, където отбеляза 7 гола в 29 мача. Варди за последно игра в Англия за Лестър преди две години, а през сезон 2023/24 помогна на "лисиците" да се завърнат във Висшата лига с 18 попадения в 35 участия в Чемпиъншип.

"Много съм щастлив да бъда тук в Бърнли. Този клуб има сериозна футболна история и страстни фенове, които заслужават отбор, който представлява тях и града им. Нямам търпение да изляза на терена и да помогна на отбора да се придвижи в правилната посока", заяви английският нападател, цитиран от уебсайта на тима от второто ниво на футбола на Острова.

Варди ще добави още опит към състава на мениджъра Ники Хайен, в който вече присъстват играчи със сериозен стаж зад гърба си като Кайл Уокър, Ашли Барнс и Конър Робъртс. "Изключително сме доволни да приветстваме Джейми в Бърнли. Неговият опит и лидерство ще бъдат важни за нашия състав и вярваме, че той може да окаже голямо влияние на кампанията ни. Джейми е доказан футболист, а ние нямаме търпение да го видим във виненочервения екип", заяви наставникът на Бърнли.

Към момента "виненочервените" заемат последното 24-то място в Чемпиъншип с едва 2 точки от първите си пет двубоя.

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