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  3. Карик: Равенството се усеща като загуба, не започнахме сезона толкова зле

Карик: Равенството се усеща като загуба, не започнахме сезона толкова зле

  • 6 сеп 2026 | 20:56
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик логично бе много разочарован от драматично изпуснатата победа в гостуването срещу Евертън, завършил 2:2. “Червените дяволи” на два пъти изпуснаха преднината си, като красиви изстрели на Тайрик Джордж и Ейнсли Мейтланд-Найлс измъкнаха точката за "карамелите".

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„Това бяха два фантастични удара от границата на наказателното поле и отвън, така че такива не влизат често. Смятам, че направихме много добри неща по време на мача, за да се окажем в тази позиция на два пъти. Някои от нашите нападатели играха наистина добре, изглеждахме опасни и изпълнихме много от нещата, които се опитвахме да направим. И като цяло смятам, че се справихме доста добре с тях.

Смятам, че се отбранявахме дълбоко, когато трябваше да го правим, и се отбранявахме добре като отбор, но може би трябваше да управляваме мача малко по-добре. Боли, защото дойдохме тук, за да спечелим, и се поставихме в добра позиция”, каза Карик след драматичното равенство.

„Не започнахме сезона чак толкова зле. Не е чак толкова зле – днес бяхме на косъм от това да си тръгнем с три точки; такъв е футболът. Има моменти, с които можем да се справим малко по-добре, но ще се оправим. Изключително сме разочаровани, че два пъти в мача бяхме в такава позиция, толкова близо до края. Цялата работа, която вложихме, за да се окажем в тази позиция на различни етапи, а след това да си тръгнем така – не е приятно усещане. Усеща се като загуба.

Малко клише е да се каже на този етап, но взехме точката и не можем да го пренебрегнем, но усещането е, че трябваше да имаме много повече. Манталитетът е налице. Мисля, че очевидно има неща, в които трябва да се подобрим като отбор. Очевидно не можем да го пренебрегнем – трябва да допускаме по-малко голове, за да имаме по-голям шанс да печелим мачове, но със сигурност ще обърнем внимание на това и ще продължим да се подобряваме”, добави мениджърът на Ман Юнайтед.

Карик разясни още, че е сменил Маркъс Рашфорд, защото той е имал проблем: „Той усети леко неразположение, затова се наложи да го сменяме. Имахме добри взаимодействия почти по цялото игрище в различни моменти от мача, а Маркъс и Люк Шoу играят заедно от дълго време и се разбират добре. И това се вижда – те изглеждат наистина опасни по този фланг и очевидно предстои още много”.

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Снимки: Imago

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