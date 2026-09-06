Карик: Равенството се усеща като загуба, не започнахме сезона толкова зле

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик логично бе много разочарован от драматично изпуснатата победа в гостуването срещу Евертън, завършил 2:2. “Червените дяволи” на два пъти изпуснаха преднината си, като красиви изстрели на Тайрик Джордж и Ейнсли Мейтланд-Найлс измъкнаха точката за "карамелите".

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„Това бяха два фантастични удара от границата на наказателното поле и отвън, така че такива не влизат често. Смятам, че направихме много добри неща по време на мача, за да се окажем в тази позиция на два пъти. Някои от нашите нападатели играха наистина добре, изглеждахме опасни и изпълнихме много от нещата, които се опитвахме да направим. И като цяло смятам, че се справихме доста добре с тях.

🗣️ Michael Carrick on today's performance:



“There was a lot of good things in the game for us. We played some really good football, were dangerous at times.



"For the most part we defended well as a team. The longer the game went on, there were a few more balls into the box and… pic.twitter.com/GD1IL7KgD1 — The United Stand (@UnitedStandMUFC) September 6, 2026

Смятам, че се отбранявахме дълбоко, когато трябваше да го правим, и се отбранявахме добре като отбор, но може би трябваше да управляваме мача малко по-добре. Боли, защото дойдохме тук, за да спечелим, и се поставихме в добра позиция”, каза Карик след драматичното равенство.

„Не започнахме сезона чак толкова зле. Не е чак толкова зле – днес бяхме на косъм от това да си тръгнем с три точки; такъв е футболът. Има моменти, с които можем да се справим малко по-добре, но ще се оправим. Изключително сме разочаровани, че два пъти в мача бяхме в такава позиция, толкова близо до края. Цялата работа, която вложихме, за да се окажем в тази позиция на различни етапи, а след това да си тръгнем така – не е приятно усещане. Усеща се като загуба.

🚨 Michael Carrick: “We haven't started the season that bad, to be honest. It could have been better, but we were that close to coming away with three points today”.



“Little moments that we can deal with a bit better, but we'll be fine”. pic.twitter.com/Q06djBGYuM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2026

Малко клише е да се каже на този етап, но взехме точката и не можем да го пренебрегнем, но усещането е, че трябваше да имаме много повече. Манталитетът е налице. Мисля, че очевидно има неща, в които трябва да се подобрим като отбор. Очевидно не можем да го пренебрегнем – трябва да допускаме по-малко голове, за да имаме по-голям шанс да печелим мачове, но със сигурност ще обърнем внимание на това и ще продължим да се подобряваме”, добави мениджърът на Ман Юнайтед.

Карик разясни още, че е сменил Маркъс Рашфорд, защото той е имал проблем: „Той усети леко неразположение, затова се наложи да го сменяме. Имахме добри взаимодействия почти по цялото игрище в различни моменти от мача, а Маркъс и Люк Шoу играят заедно от дълго време и се разбират добре. И това се вижда – те изглеждат наистина опасни по този фланг и очевидно предстои още много”.

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Снимки: Imago