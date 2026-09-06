Бензема преговарял за завръщане в Лион

Карим Бензема е преговарял с родния си клуб Лион, съобщава "Екип". Кариерата на носителя на "Златната топка" за 2022 г. започва именно там преди той да премине в Реал Мадрид, където прекара 14 години.
Ръководството на Лион се е свързало с представителите на 38-годишния нападател, за да му предложи едногодишен договор. Бензема дори бил готов да играе за френския клуб без заплащане.
Сделката обаче не осъществила поради договорите на играча. Когато двете страни преговарял, Карим още не бе разтрогнал с Ал Хилал - нещо, което се случи в последствие. Друг проблем бил контрактът му като посланик на Саудитска Арабия, койте е до 2030 г. Той има желание да изпълни този договор и преместване в друга страна би било проблем.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google