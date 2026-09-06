Бензема преговарял за завръщане в Лион

Карим Бензема е преговарял с родния си клуб Лион, съобщава "Екип". Кариерата на носителя на "Златната топка" за 2022 г. започва именно там преди той да премине в Реал Мадрид, където прекара 14 години.

Ръководството на Лион се е свързало с представителите на 38-годишния нападател, за да му предложи едногодишен договор. Бензема дори бил готов да играе за френския клуб без заплащане.

🚨🚨💣 KARIM BENZEMA ÉTAIT PRÊT À JOUER GRATUITEMENT À LYON CETTE SAISON !! 😱❤️💙



Les dirigeants de l'OL ont bien pensé à le faire revenir... mais son contrat d'ambassadeur de la Saudi Pro League jusqu'en juin 2030 le bloque. 🚫🇸🇦



(@lequipe) pic.twitter.com/mwjytQvDAF — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 5, 2026

Сделката обаче не осъществила поради договорите на играча. Когато двете страни преговарял, Карим още не бе разтрогнал с Ал Хилал - нещо, което се случи в последствие. Друг проблем бил контрактът му като посланик на Саудитска Арабия, койте е до 2030 г. Той има желание да изпълни този договор и преместване в друга страна би било проблем.

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