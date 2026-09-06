Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лион
  3. Бензема преговарял за завръщане в Лион

Бензема преговарял за завръщане в Лион

  • 6 сеп 2026 | 15:11
  • 493
  • 0
Бензема преговарял за завръщане в Лион

Карим Бензема е преговарял с родния си клуб Лион, съобщава "Екип". Кариерата на носителя на "Златната топка" за 2022 г. започва именно там преди той да премине в Реал Мадрид, където прекара 14 години.

Ръководството на Лион се е свързало с представителите на 38-годишния нападател, за да му предложи едногодишен договор. Бензема дори бил готов да играе за френския клуб без заплащане.

Сделката обаче не осъществила поради договорите на играча. Когато двете страни преговарял, Карим още не бе разтрогнал с Ал Хилал - нещо, което се случи в последствие. Друг проблем бил контрактът му като посланик на Саудитска Арабия, койте е до 2030 г. Той има желание да изпълни този договор и преместване в друга страна би било проблем.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Охраната се намеси след скандал след Рома - Аталанта

Охраната се намеси след скандал след Рома - Аталанта

  • 6 сеп 2026 | 15:29
  • 234
  • 0
Съставите на Евертън и Ман Юнайтед, Карик не прави никакви промени за “червените дяволи”

Съставите на Евертън и Ман Юнайтед, Карик не прави никакви промени за “червените дяволи”

  • 6 сеп 2026 | 15:15
  • 1922
  • 0
Де Дзерби за неудачите на многомилионната селекция на Тотнъм: Това не е Football Manager

Де Дзерби за неудачите на многомилионната селекция на Тотнъм: Това не е Football Manager

  • 6 сеп 2026 | 14:26
  • 2596
  • 0
Георги Кабаков се завръща в Шампионската лига след дълго отсъствие

Георги Кабаков се завръща в Шампионската лига след дълго отсъствие

  • 6 сеп 2026 | 14:22
  • 2914
  • 0
Напрежение във Валенсия преди двубоя с Барселона

Напрежение във Валенсия преди двубоя с Барселона

  • 6 сеп 2026 | 14:01
  • 2862
  • 1
Жоао Феликс с остър тон срещу първенството в Саудитска Арабия

Жоао Феликс с остър тон срещу първенството в Саудитска Арабия

  • 6 сеп 2026 | 13:37
  • 4880
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Загубата от Левски се оказа фатална: ЦСКА 1948 се раздели с Алвеша, назначи нов треньор

Загубата от Левски се оказа фатална: ЦСКА 1948 се раздели с Алвеша, назначи нов треньор

  • 6 сеп 2026 | 11:03
  • 52114
  • 137
Никола Цолов запази лидерството си във Формула 2 след трудно състезание на „Монца“

Никола Цолов запази лидерството си във Формула 2 след трудно състезание на „Монца“

  • 6 сеп 2026 | 11:42
  • 40724
  • 27
Лудогорец пред нов сериозен трансфер, взима още един участник на Мондиал 2026

Лудогорец пред нов сериозен трансфер, взима още един участник на Мондиал 2026

  • 6 сеп 2026 | 14:58
  • 4611
  • 4
Съставите на Евертън и Ман Юнайтед, Карик не прави никакви промени за “червените дяволи”

Съставите на Евертън и Ман Юнайтед, Карик не прави никакви промени за “червените дяволи”

  • 6 сеп 2026 | 15:15
  • 1922
  • 0
Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

  • 6 сеп 2026 | 15:00
  • 1945
  • 0
Сделката е на финалната права: Левски взима национал, няма да плаща цялата му заплата

Сделката е на финалната права: Левски взима национал, няма да плаща цялата му заплата

  • 6 сеп 2026 | 09:52
  • 30323
  • 47