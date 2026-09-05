Ново попълнение не попадна в групата на Локо (Пд) за мача с Черно море

Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу Черно море в мач от 8-мия кръг на efbet Лига. Двубоят е в неделя (06.09) от 19:00 часа на “Лаута”.

Жулиан Лами се завръща в групата след изтърпяно наказание. Новото попълнение Антон Фасе към този момент не попада сред 20-те за Черно море. Все пак той има шанс да вземе участие в срещата, ако жълтата му карта пристигне навреме.

Групата за мача:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Далил Али, Андрей Киндриш, Денис Кирашки, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Ефе Али, Миха Търдан, Александър Александров, Райън Ляйтън, Ивайло Иванов, Йоан Джелепов, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Севи Идриз, Крист Лонгвил, Аксел Велев

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