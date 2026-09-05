Димитър Калчев и Димитър Механджийски на полуфинал на Фючърс-а в Будапеща

Най-изявената българска двойка в плажния волейбол в момента Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигна до полуфиналите на Beach Pro Tour Futures в Будапеща (Унгария). След като вчера Калчев & Механджийски започна с победа в основната фаза, днес българският дует записа още два успеха.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски тръгнаха с победа на Фючърс-а в Будапеща

Първо българите биха категорично двойката на домакините Бенче Тари и Лукаш Ниймайер с 2:0 (21:13, 21:19) във втората си среща от Група А на турнира. Така Калчев & Механджийски се класираха за 1/4-финалите. Там българският дует се наложи още по-категорично над украинците Дмитро Козий & Святослав Нагорний с 2:0 (21:15, 25:13).

По този начин българската двойка продължи напред към полуфиналите, където ще играе срещу австрийците Михаел Клемен и Елиаш Холцингер. Срещата е утре (6 август) от 13,00 българско време.

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