Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Калчев и Димитър Механджийски на полуфинал на Фючърс-а в Будапеща

Димитър Калчев и Димитър Механджийски на полуфинал на Фючърс-а в Будапеща

  • 5 сеп 2026 | 22:28
  • 192
  • 0
Димитър Калчев и Димитър Механджийски на полуфинал на Фючърс-а в Будапеща

Най-изявената българска двойка в плажния волейбол в момента Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигна до полуфиналите на Beach Pro Tour Futures в Будапеща (Унгария). След като вчера Калчев & Механджийски започна с победа в основната фаза, днес българският дует записа още два успеха.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски тръгнаха с победа на Фючърс-а в Будапеща
Димитър Калчев и Димитър Механджийски тръгнаха с победа на Фючърс-а в Будапеща

Първо българите биха категорично двойката на домакините Бенче Тари и Лукаш Ниймайер с 2:0 (21:13, 21:19) във втората си среща от Група А на турнира. Така Калчев & Механджийски се класираха за 1/4-финалите. Там българският дует се наложи още по-категорично над украинците Дмитро Козий & Святослав Нагорний с 2:0 (21:15, 25:13).

По този начин българската двойка продължи напред към полуфиналите, където ще играе срещу австрийците Михаел Клемен и Елиаш Холцингер. Срещата е утре (6 август) от 13,00 българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Цветан Соколов: Теди заслужаваше тази подкрепа

Цветан Соколов: Теди заслужаваше тази подкрепа

  • 5 сеп 2026 | 21:10
  • 391
  • 0
Цецо Соколов: Този отбор има страхотен и огромен потенциал и може да печели, но на Европейското ще бъде по-трудно

Цецо Соколов: Този отбор има страхотен и огромен потенциал и може да печели, но на Европейското ще бъде по-трудно

  • 5 сеп 2026 | 20:59
  • 487
  • 0
Италия даде гейм на Полша, но ще спори за титлата с Турция

Италия даде гейм на Полша, но ще спори за титлата с Турция

  • 5 сеп 2026 | 20:52
  • 4377
  • 1
Андрей Жеков: Салпаров е добър пример за следващите поколения

Андрей Жеков: Салпаров е добър пример за следващите поколения

  • 5 сеп 2026 | 20:25
  • 433
  • 0
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов уважи бенефиса на Теодор Салпаров

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов уважи бенефиса на Теодор Салпаров

  • 5 сеп 2026 | 20:22
  • 416
  • 0
Весела Лечева след бенефиса на Теди Салпаров: Вярвам с цялото си сърце, че ще имаме нови поводи да празнуваме заедно

Весела Лечева след бенефиса на Теди Салпаров: Вярвам с цялото си сърце, че ще имаме нови поводи да празнуваме заедно

  • 5 сеп 2026 | 19:57
  • 433
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Переа откри

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Переа откри

  • 5 сеп 2026 | 22:18
  • 39647
  • 100
ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

  • 5 сеп 2026 | 20:51
  • 82717
  • 347
Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

  • 5 сеп 2026 | 21:33
  • 12709
  • 32
Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

  • 5 сеп 2026 | 18:36
  • 24896
  • 34
Интер с луд обрат срещу Наполи в гладиаторска битка

Интер с луд обрат срещу Наполи в гладиаторска битка

  • 5 сеп 2026 | 19:00
  • 15486
  • 18
Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

  • 5 сеп 2026 | 21:24
  • 9915
  • 7