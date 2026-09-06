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Янаки Милев загуби финала на ATP Challenger 50 в Пловдив

  • 6 сеп 2026 | 13:58
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Янаки Милев загуби финала на ATP Challenger 50 в Пловдив

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев допусна загуба във финала на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Състезанието се проведе на кортовете на ТК "Локомотив".

22-годишният Милев отстъпи пред Георгий Кравченко (Украйна) с 0:6, 2:6 за час и 14 минути игра.

Двубоят не започна добре за българина, който допусна ранен пробив и загуби първия сет с 0:6. Янаки Милев прекъсна серията на Кравченко, печелейки първия гейм във втория сет, но впоследствие украинският тенисист натрупа аванс от 3:1. Впоследствие Георгий Кравченко реализира нов пробив за 5:2 срещу Милев, който спаси първия мачбол, но украинецът приключи двубоя при 6:2.

През тази седмица българският тенисист записа четири поредни победи, осигурявайки си 25 точки за световната ранглиста.

В събота Антъни Генов стана вицешампион на двойки в Пловдив, след като в тандем с Олександър Овчаренко (Украйна) загубиха от представителите на Аржентина Валерио Абоиян и Хуан Мануел Ла Серна с 6:4, 5:7, 8:10.

Това беше третият турнир от подобна категория на базата на ТК "Локомотив". В периода 20-27 септември там ще проведе още една надпревара - ATP Challenger 75 с награден фонд 97 640 евро.

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