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Александър Зверев: Доволен съм, че нивото ми се движи в правилната посока

  • 6 сеп 2026 | 12:33
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Александър Зверев: Доволен съм, че нивото ми се движи в правилната посока

Александър Зверев достигна четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, побеждавайки Алехандро Табило в три сета - 6:2, 7:6(2), 6:2 за два часа и 27 минути, след като в предишните си два мача в Ню Йорк срещу Лоренцо Сонего и Кентен представителят на Германия прекара общо девет часа и 26 минути на корта

„Треньорът ми всъщност беше доста умен. Обясни ми, че мач от пет сета не означава, че трябва да играеш пет сета“, пошегува се шампионът от Откритото първенство на Франция, цитиран от агенция ДПА.

„Не знаех това до днес, но определено съм доволен от подобренията. Доволен съм, че нивото ми се движи в правилната посока. Щастлив съм, че съм във втората седмица на турнира“, добави водачът в схемата Зверев.

Той сред основните фаворити за спечелване на надпреварата в Ню Йорк, което би било втората му титла от Големия шлем, след като бе финалист в САЩ през 2020 година.

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