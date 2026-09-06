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Ига Швьонтек разкри, че предпочита втория по големина корт на US Open

  • 6 сеп 2026 | 11:08
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Ига Швьонтек разкри, че предпочита втория по големина корт на US Open

Шумът и зрелищността на стадион „Артър Аш“ са голяма част от привлекателността на Откритото първенство по тенис на САЩ, но полякинята Ига Швьонтек заяви, че няма нищо против да замени най-голямото и най-шумно място за по-спокойната обстановка на втория по големина корт „Грандстенд“.

С капацитет от близо 24 000 души, централният корт е биещото сърце на последния турнир от Големия шлем за годината и една от най-шумните арени в тениса. Въпреки това Швьонтек заяви, че се е чувствала комфортно да играе пред малко над 8000 фенове при победата си над чехкинята Мари Боузкова със 7:6(3), 7:6(3).

„Ами, „Аш“ е наистина жив. Понякога прекалено много, бих казала“, коментира Швьонтек, цитирана от агенция Reuters.

„Този ​​корт е хубав. Честно казано, не виждам никакви негативи. Има по-малко екрани, по-малък е по начин, който е по-нормален. Изглежда хубав и нормален корт. Честно казано, нямам нищо против да играя тук“, призна полякинята.

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