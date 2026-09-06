Александър Зверев продължава в четвъртия кръг на US Open

Водачът в схемата Александър Зверев (Германия) достигна четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете, след успех над чилиеца Алехандро Табило с 6:2, 7:6(2), 6:2 в мач, продължил два часа и 27 минути игра.

Зверев се разколеба във втория сет, но си върна контрола и го спечели след тайбрек, а след това бе категоричен в третата част срещу 25-ия поставен Табило, завършвайки двубоя с четири поредни успешни гейма.

Противник на Александър Зверев в битката за класиране на четвъртфиналите ще бъде 21-ият поставен италианец Лучано Дардери, отстранил Дейн Суийни (Австралия) с 6:4, 6:3, 6:3.

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